Представитель израильской армии отрицает гуманитарный кризис в секторе Газа

 
bbcrussian.com
Palestinos vėliavos
Palestinos vėliavos
ФОТО: EPA - ELTA

После атак ХАМАС 7 октября Израиль блокировал трансграничные поставки электроэнергии, топлива и воды в сектор Газа. ВВС Израиля регулярно наносят авиаудары по позициям боевиков в Газе и других городах.

Сегодня утром агентство ООН по делам палестинских беженцев предупредило, что может начаться распространение заболеваний, передающихся через воду, поскольку «большая часть Газы» не имеет доступа к воде.

Однако в интервью Би-би-си представитель Армии обороны Израиля подполковник Ричард Хехт заявил, что в Газе есть электричество и вода.

«У нас нет обязательств поставлять электроэнергию ХАМАС, — сказал Хехт. — Люди, которые напали на нас, уже многие годы контролируют сектор Газа. У них есть электричество. В настоящий момент в Газе нет гуманитарного кризиса».

«Мы попросили людей переехать [на юг], там есть вода, есть электричество», — заявил Хехт.

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