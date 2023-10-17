Представитель израильской армии отрицает гуманитарный кризис в секторе Газа

Сегодня утром агентство ООН по делам палестинских беженцев предупредило, что может начаться распространение заболеваний, передающихся через воду, поскольку «большая часть Газы» не имеет доступа к воде.

Однако в интервью Би-би-си представитель Армии обороны Израиля подполковник Ричард Хехт заявил, что в Газе есть электричество и вода.

«У нас нет обязательств поставлять электроэнергию ХАМАС, — сказал Хехт. — Люди, которые напали на нас, уже многие годы контролируют сектор Газа. У них есть электричество. В настоящий момент в Газе нет гуманитарного кризиса».