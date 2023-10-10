Представитель ХАМАС: лишь небольшая группа в руководстве знала о готовящемся нападении на Израиль

Основные заявления Бараке:



Нападение на Израиль спланировали «полдюжины» командиров террористической группировки, и даже ее ближайшие союзники не были проинформированы о времени начала атаки.

Спецслужбы Ирана не участвовали в подготовке нападения.

Ливанская группировка «Хезболла», поддерживаемая Ираном, в прошлом действительно помогала ХАМАС, но после боевых действий в Газе в 2014 году ХАМАС начал самостоятельно производить ракеты и обучать боевиков.

Целью нападения не была попытка сорвать нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

Атаку спровоцировали действия правого правительства Израиля за последний год, включая «провокационные визиты» в священное место Иерусалима и давление на палестинских заключенных. По словам Бараке, в ХАМАС полагают, что Израиль планировал покушения на лидеров группировки.