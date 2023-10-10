Представитель ХАМАС: лишь небольшая группа в руководстве знала о готовящемся нападении на Израиль

 
The Insider
Israeli soldiers stand near the body of a Palestinian militant in Kfar Aza, in the south of Israel, bordering Gaza Strip on October 10, 2023. Israel pounded Hamas targets in Gaza on October 10 and said the bodies of 1,500 Islamist militants were found in southern towns recaptured by the army in gruelling battles near the Palestinian enclave. (Photo by Thomas COEX / AFP)
Israeli soldiers stand near the body of a Palestinian militant in Kfar Aza, in the south of Israel, bordering Gaza Strip on October 10, 2023. Israel pounded Hamas targets in Gaza on October 10 and said the bodies of 1,500 Islamist militants were found in southern towns recaptured by the army in gruelling battles near the Palestinian enclave. (Photo by Thomas COEX / AFP)
ФОТО: AFP / Scanpix

Лишь небольшая группа командиров ХАМАС знала о готовящемся широкомасштабном вторжении в Израиль, об этом в интервью Associated Press заявил представитель ХАМАС в Ливане Али Бараке.

Основные заявления Бараке:


Нападение на Израиль спланировали «полдюжины» командиров террористической группировки, и даже ее ближайшие союзники не были проинформированы о времени начала атаки.

Спецслужбы Ирана не участвовали в подготовке нападения.

Ливанская группировка «Хезболла», поддерживаемая Ираном, в прошлом действительно помогала ХАМАС, но после боевых действий в Газе в 2014 году ХАМАС начал самостоятельно производить ракеты и обучать боевиков.

Целью нападения не была попытка сорвать нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

Атаку спровоцировали действия правого правительства Израиля за последний год, включая «провокационные визиты» в священное место Иерусалима и давление на палестинских заключенных. По словам Бараке, в ХАМАС полагают, что Израиль планировал покушения на лидеров группировки.

Организаторы нападения сами не ожидали, что оно станет таким успешным.
В боях участвовали около 2000 боевиков ХАМАС. В распоряжении группировки находятся 40 тысяч бойцов только в секторе Газа.

Захваченных в Израиле заложников используют для освобождения палестинцев не только из израильских, но и из американских тюрем.

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