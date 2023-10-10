Представитель ХАМАС: лишь небольшая группа в руководстве знала о готовящемся нападении на Израиль

Основные заявления Бараке:
Нападение на Израиль спланировали «полдюжины» командиров террористической группировки, и даже ее ближайшие союзники не были проинформированы о времени начала атаки.
Спецслужбы Ирана не участвовали в подготовке нападения.
Ливанская группировка «Хезболла», поддерживаемая Ираном, в прошлом действительно помогала ХАМАС, но после боевых действий в Газе в 2014 году ХАМАС начал самостоятельно производить ракеты и обучать боевиков.
Целью нападения не была попытка сорвать нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией.
Атаку спровоцировали действия правого правительства Израиля за последний год, включая «провокационные визиты» в священное место Иерусалима и давление на палестинских заключенных. По словам Бараке, в ХАМАС полагают, что Израиль планировал покушения на лидеров группировки.
Организаторы нападения сами не ожидали, что оно станет таким успешным.
В боях участвовали около 2000 боевиков ХАМАС. В распоряжении группировки находятся 40 тысяч бойцов только в секторе Газа.
Захваченных в Израиле заложников используют для освобождения палестинцев не только из израильских, но и из американских тюрем.