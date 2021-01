"Совет министров находит совершенно неприемлемыми массовые аресты и насилие со стороны полиции и призывает освободить Алексея Навального и его сторонников", — сказал журналистам после совещания глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель.

"Некоторые на заседании поднимали вопрос о новых санкциях, некоторые — нет, но конкретного предложения на столе не было", — добавил Боррель, отвечая на уточняющий вопрос журналиста.

Жозеп Боррель сообщил, что в начале февраля посетит Москву и намерен обсудить в том числе и вопрос о Навальном с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Решения о санкциях утверждают на саммите глав государств и правительств ЕС, а следующая их встреча запланирована на 25-26 марта.

С предложением расширить санкционный список российских официальных лиц сразу после ареста Алексея Навального 17 января выступили страны Балтии, Польша и другие страны Восточной и Центральной Европы. После демонстраций 23 января в поддержку Навального они повторили этот призыв к союзникам.

"Лично я думаю, что в России в воздухе чувствуется запах перемен, и именно это заставляет господина Путина так нервничать. Вот почему он задержал 3500 человек на улицах, вот почему он задержал господина Навального, вот почему он задержал его жену", — сказал один из инициаторов разговора о новых санкциях, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис перед началом совещания министров.

"Я считаю, что ЕС должен послать очень ясный и решительный сигнал, что это неприемлемо", — подчеркнул Ландсбергис.

15 октября Евросоюз и Британия, реагируя на отравление Навального, ввели санкции против директора ФСБ Александра Бортникова, заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко и еще четырех высокопоставленных российских чиновников, а также против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий (ГосНИИОХТ).

В этом институте, по данным европейских стран, созданы яды группы "Новичок", одним из которых, по мнению специалистов из Германии, Франции и Швеции, был отравлен Навальный.

17 января Алексей Навальный вернулся в Россию и сразу же, в аэропорту, был задержан, а затем арестован на 30 суток до суда. Российские власти решили обвинить его, в частности, в том, что он (находясь на лечении в Германии) уклонялся от режима условного заключения, которое ему было назначено по одному из уголовных дел.

Европейский суд по правам человека признал тот приговор неправосудным, и Россия даже выплатила компенсацию Алексею Навальному и осужденному вместе с ним его брату Олегу, но затем Верховный суд России заявил, что приговор был законным.

Сразу после задержания Навального министры иностранных дел трех стран Балтии заявили, что ЕС должен обсудить новые санкции против российских чиновников и силовиков; их поддержали коллеги из Польши и Чехии, а затем — многие другие политики Евросоюза.

В субботу, после акций протеста во многих городах России и задержаний их участников, три балтийских министра повторили призыв.



"Все мы в ЕС должны быть решительными в деле введения ограничительных мер против российских официальных лиц, ответственных за аресты", — написал министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.



Joint statement by 🇪🇪🇱🇻🇱🇹 FMs: We strongly condemn the detention of peaceful protesters in Russia. They must be released immediately. All of us in the EU must be decisive in imposing restrictive measures against Russian officials responsible for arrests.