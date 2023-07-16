Представитель Эрдогана: Турция - за прием Украины в НАТО

Турция поддерживает географическое расширение НАТО "не против какой-то конкретной страны", а чтобы альянс стал всеобъемлющей организацией безопасности, которая будет способствовать достижению стабильности. Такое заявление сделал Фахреттин Алтун - глава управления по коммуникациям администрации турецкого президента - в статье, опубликованной в онлайн-журнале Middle East Eye в субботу, 15 июля.

Говоря о возможности членства Украины в Североатлантическом альянсе, Алтун подчеркнул, что Турция однозначно поддерживает эту идею. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил об этом в очередной раз перед саммитом НАТО в Вильнюсе, напоминает автор.