Председатель Еврокомиссии высказалась за интеграцию Украины в оборонные программы Евросоюза

Евросоюз должен принимать во внимание военные потребности Украины при планировании стратегии оборонной промышленности Европы. Об этом заявила в четверг председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Наша стратегия может быть завершенной лишь в том случае, если она будет учитывать потребности Украины и ее промышленный потенциал", – сказала фон дер Ляйен, выступая на ежегодной конференции оборонного ведомства ЕС.

Она уточнила, что Украина должна быть интегрирована в оборонные программы ЕС, отметив, что это будет способствовать удовлетворению потребностей Киева в его борьбе против российского вторжения.

"Первым шагом к достижению этой цели является вовлечение Украины в процесс (проведения) консультаций по промышленной стратегии", – подчеркнула председатель Еврокомиссии.