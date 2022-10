Председатель ЕС Шарль Мишель едет в Астану. Как Казахстан пытается балансировать между Евросоюзом и Россией?

"ЕС готов углублять связи с Центральной Азией и поддерживать региональное сотрудничество", — написал в Twitter глава Европейского совета Шарль Мишель, сообщая о своем предстоящем визите 26-27 октября в Казахстан и последующей поездке в Узбекистан. Но как конкретно будет выглядеть это сотрудничество и каковы будут его последствия — прежде всего, для Казахстана?

Pleased about President @TokayevKZ’s invite to visit Astana & attend the Central Asian leaders meeting on 26-27/10.

Also pleased about visiting Uzbekistan on 28/10 & meet with President Mirziyoyev.

🇪🇺 is ready to deepen ties with Central Asia & support intra-regional cooperation