Правые популисты выиграли первый тур выборов во Франции

В первом туре парламентских выборов во Франции, прошедшем в воскресенье, 30 июня, победу одержали правые популисты из „Национального объединения“ (RN) Марин Ле Пен. Согласно официальным результатам подсчета голосов, эта партия вместе с союзниками набрала 33 процентов голосов.

За избирательный альянс левых и „зеленых“ „Новый народный фронт“ отдали голоса 28 процентов, а за правительственный лагерь президента Эмманюэля Макрона - 20 процентов избирателей, принявших участие в голосовании.