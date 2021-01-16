В первом туре Лашета с разницей в пять голосов обошел бывший глава фракции ХДС в бундестаге Фридрих Мерц (385 голосов против 380). Третий кандидат на пост председателя партии, глава внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген, набрал 224 голоса. Во втором туре за Лашета проголосовал 521 участник съезда, за Мерца - 466, уточняет "Коммерсант".

Формально процедура избрания нового председателя ХДС завершится после голосования по почте, поскольку онлайн-голосование не предусмотрено законом о партиях Германии. Новый председатель Христианско-демократического союза становится одним из наиболее вероятных кандидатов на пост канцлера ФРГ от блока ХДС/ХСС на сентябрьских парламентских выборах.

Впрочем, это не означает, что Лашет становится кандидатом в канцлеры автоматически. Потенциальными претендентами на пост также называют премьер-министра Баварии и председателя Христианско-социального союза (ХСС) Маркуса Зёдера, а также министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана.

Нынешний канцлер Германии Ангела Меркель, возглавлявшая Христианско-демократический союз с 2000 года, в 2018 году ушла с поста председателя партии и отказалась участвовать в следующих выборах в бундестаг. Ее преемницей стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр, но в феврале 2020 года она тоже покинула поста главы ХДС и заявила, что не будет претендовать на должность канцлера.

Армин Лашет единственный из кандидатов на должность председателя ХДС имеет опыт управления целым регионом и возглавляет самую многочисленное в ФРГ земельное объединение Христианско-демократического союза. Считается, что Лашет идеологически наиболее близок Меркель и может продолжить ее партийную политику, отмечает РИА "Новости".