Правящая партия в Грузии отзывает закон об "иноагентах"

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" сообщила, что она вместе с другими партиями парламентского большинства отказывается от спорного законопроекта о так называемых "иностранных агентах" после двух дней массовых протестов и столкновений демонстрантов с силовиками. Об этом утром в четверг, 9 марта, со ссылкой на представителей партии "Грузинская мечта" сообщает агентство Reuters.

"Мы видим, что принятый законопроект вызвал разногласия в обществе. Машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения", - указывается в совместном заявлении партий, которое цитирует телеканал "Рустави 2". По словам законодателей, на документ "был наклеен ложный ярлык "российского закона", а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса".

В партиях также обвинили праворадикальные силы в вовлечении части молодежи "в противоправную деятельность".

Законопроект был аналогичен соответствующему российскому законодательству и представляет собой авторитарный сдвиг в стране.