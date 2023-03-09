Правящая партия в Грузии отзывает закон об "иноагентах"

Правящая партия Грузии "Грузинская мечта" сообщила, что она вместе с другими партиями парламентского большинства отказывается от спорного законопроекта о так называемых "иностранных агентах" после двух дней массовых протестов и столкновений демонстрантов с силовиками. Об этом утром в четверг, 9 марта, со ссылкой на представителей партии "Грузинская мечта" сообщает агентство Reuters.
"Мы видим, что принятый законопроект вызвал разногласия в обществе. Машина лжи смогла представить законопроект в негативном свете и ввести в заблуждение определенную часть населения", - указывается в совместном заявлении партий, которое цитирует телеканал "Рустави 2". По словам законодателей, на документ "был наклеен ложный ярлык "российского закона", а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса".
В партиях также обвинили праворадикальные силы в вовлечении части молодежи "в противоправную деятельность".
Законопроект был аналогичен соответствующему российскому законодательству и представляет собой авторитарный сдвиг в стране.
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