По предварительным подсчетам, партия Мицотакиса получила 40,8% голосов, что дает ей 145 мандатов. Это чуть меньше абсолютного большинства в 300-местном парламенте Греции.

Левая партия "Сириза", которую партия Мицотакиса отстранила от власти по итогам прошлых выборов, на этот раз набрала всего 20,1% голосов.

55-летний Кириакос Мицотакис — выпускник Гарварда, бывший финансист — завоевал популярность среди греческих избирателей, в частности, тем, что обеспечил быстрое восстановление экономики после пандемии: 8,3% роста в 2021 году и 5,9% — в прошлом году.

В отношении войны России с Украиной правительство Мицотакиса занимает ту же позицию, что и весь Евросоюз и большинство стран мира.

"Мы заняли сторону. Безоговорочно. Мы с Украиной против путинской агрессии", — сказал Мицотакис в прошлом мае, выступая в Конгрессе США.

"Он не добьется своего. Он не должен добиться своего, — сказал тогда Мицотакис о Путине. — Это нужно не только Украине, это необходимо, чтобы показать всем авторитарным лидерам, что мы не потерпим исторического ревизионизма и актов открытой агрессии в нарушение международных норм".

В понедельник президент Греции Катерина Сакелларопулу должна предложить Кириакосу Мицотакису сформировать коалиционное правительство. Однако греческие политические обозреватели предполагают, основываясь на заявлении Мицотакиса после выборов, что он предпочтет довести дело до еще одних досрочных выборов, чтобы получить уже абсолютное большинство в парламенте и сформировать однопартийное правительство.

"Результаты голосования показывают, что у "Новой демократии" есть мандат от народа на то, чтобы править, твердо и самостоятельно", — заявил Мицотакис после оглашения предварительных результатов.

Если ни одна из партий в новом парламенте не сможет в трехдневный срок сформировать коалицию, президент должна будет назначить временное правительство, которое уже примерно через месяц проведет новые выборы.

Кириакос Мицотакис — представитель целой династии в греческой политике. Его отец, Константинос Мицотакис, был премьер-министром в 1990-1993 годах. Сестра Кириакоса, Дора Бакояннис, была министром и мэром Афин, а ее сын и племянник Кириакоса Мицотакиса — нынешний мэр столицы.

Сам Кириакос Мицотакис впервые избрался в парламент в 2004 году. В 2016-м он возглавил партию "Новая демократия" и в 2019-м впервые привел ее к победе на выборах и стал премьером.