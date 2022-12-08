Правозащитные организации ЕС выступили в поддержку "Дождя"

Европейская федерация журналистов (EFJ), Европейский центр свободы прессы и СМИ (ECPMF), Центр защиты СМИ, Международный институт прессы (IPI), организация Article19 ("Статья 19") и OBC Transeuropa (OBCT) выпустили совместное заявление, в котором "выразили серьезную озабоченность" в связи с решением Национального совета по электронным СМИ Латвии (NEPLP) отозвать лицензию на вещание у телеканала "Дождь" и призывали регулятора воздержаться от принудительного исполнения отзыва до тех пор, пока этот вопрос не будет рассмотрен в суде. Заявление организаций опубликовано в среду, 7 декабря.

"Хотя наши организации признают деликатность этого вопроса в Латвии, мы разделяем мнение, что решение об отзыве лицензии на вещание является непропорциональным и, в конечном счете, контрпродуктивным", - говорится в заявлении. Одновременно его авторы поприветствовали решение латвийский властей после начала войны предоставить журналистам "Дождя" и других российских СМИ визы и возможность продолжить работу.

"Латвия подала пример для подражания в Европе и заслуживает похвалы за всестороннюю поддержку свободных и независимых СМИ", - подчеркивают журналистские организации.

Правозащитники: оплошности "Дождя" не соответствуют критериям для полного отзыва лицензии

В заявлении отмечается, что "Дождь" предпринял соответствующие шаги для устранения трех нарушений латвийского закона о вещании, на которые ссылается регулирующий орган. Признавая, что "Дождь" должен уважать латвийское законодательство, правозащитники считают три допущенные редакцией ошибки оплошностями, не соответствующими критериям для полного отзыва лицензии на вещание средства массовой информации.

Кроме того, авторы обращения отметили, что аргументы о том, что журналисты "Дождя" "представляют потенциальную угрозу национальной безопасности" Латвии, являются "очень серьезными обвинениями, которые должны рассматриваться независимыми судами, а не регулятором вещания".

"Более широкие последствия этого решения для российского антивоенного движения значительны. Решительно антивоенное освещение "Дождем" как самым влиятельным российским вещательным СМИ в изгнании таких вопросов, как мобилизация, российские зверства и реалии на передовой, стало важной альтернативой кремлевской пропаганде", - подчеркивают авторы обращения, призывая NEPLP воздержаться от исполнения решения об отзыве лицензии.

"Наш посыл ясен: независимой российской журналистике необходимо предоставить безопасное убежище в Европе. Миссия "Дождя" по предоставлению независимых новостей русскоязычной аудитории очень важна, и мы надеемся, что этот вопрос будет решен", - заканчивают авторы обращения.

Отзыв лицензии у "Дождя" в Латвии

Накануне глава NEPLP Ивар Аболиньш заявил, что вещание "Дождя" в Латвии должно прекратиться 8 декабря "в связи с угрозой национальной безопасности и общественному порядку".

За несколько дней до этого "Дождь" был оштрафован на 10 тысяч евро за то, что в его эфире российская армия была названа "нашей", а также показана карта РФ, включающая аннексированный Крым. Согласно заявлению NEPLP, первое предупреждение "Дождю" было вынесено из-за отсутствия в его эфире языковой дорожки на латышском языке.

1 декабря ведущий Алексей Коростелёв, предлагая зрителям "Дождя" сообщать каналу о нарушениях при мобилизации, сказал: "Многие из историй, написанных на наши почту и телеграм-бот, становятся опубликованными. И мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и просто элементарными удобствами на фронте".

Украинские активисты и власти Латвии раскритиковали канал за якобы помощь военным РФ. Руководство "Дождя" извинилось за инцидент и уволило Коростелёва, отметив, что он оговорился. Телеканал заявил, что не помогает российской армии и выступает против войны.