Правозащитники осудили нарушение прав беженцев на границе Польши и Беларуси

Германское отделение международной правозащитной организации Amnesty International (AI) решительно осудило нарушение прав человека в отношении беженцев на границе между Польшей и Беларусью. "Спираль насилия на польско-белорусской границе должна быть немедленно разорвана. Польша должна скорейшим образом обеспечить доступ таких международных организаций, как Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Международная организация по миграции (МОМ) или "Врачи без границ", к людям, чтобы оказать им гуманитарную и медицинскую помощь", - говорится в заявлении заместителя генерального секретаря германского отделения Amnesty International Юлии Духро (Julia Duchrow), опубликованном пресс-службой организации в среду, 10 ноября.

Правозащитники указали, что большинство людей, оказавшихся в приграничной зоне, являются выходцами из таких кризисных регионов, как Сирия, Афганистан или Ирак. "Те, кто нуждается в международной защите, теперь должны иметь возможность ходатайствовать о ней. Доступ к процедуре убежища на внешних границах ЕС не должен становиться игрушкой в геополитических интересах", - отмечается в заявлении.

В то же время в AI призвали власти в Минске не использовать беженцев в своих политических интересах, подвергая их права человека серьезному риску.

Приток мигрантов в ЕС через Беларусь

Ситуация на польско-белорусской границе резко обострилась в понедельник, 8 ноября, когда к границе с Польшей со стороны Беларуси подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Пограничникам и военнослужащим удалось остановить нелегалов, те разбили лагерь в районе населенного пункта Кузница.

По сообщениям СМИ, в ночь на 10 ноября две группы из нескольких десятков нелегалов смогли силой прорвать границу и проникнуть на польскую территорию в разных местах. Всех их удалось вернуть на белорусскую сторону, хотя некоторых, как отметили пограничники, пришлось разыскивать. При этом в Минске обвинили польских военнослужащих в применении насилия против мигрантов: там утверждают, что как минимум у четырех человек выявили множественные травмы.

В мае белорусский правитель Александр Лукашенкозаявил, что Минск больше не будет удерживать беженцев от дальнейшего следования в страны ЕС. После этого резко усилился поток нелегальных мигрантов, сначала в Литву, а затем в Польшу. Европейский Союз обвиняет режим Лукашенко в намеренном провоцировании миграционного кризиса и организации переправки тысяч нелегалов к границам ЕС в ответ на санкции, которые Европа ввела против его режима.