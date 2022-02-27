Правительство Украины открыло сайт, где можно опознать погибших и плененных российских солдат

"Здесь мы будем оперативно размещать фото и видео, которые мы получаем с поля боя.
Если ваши родственники или знакомые находятся в Украине и участвуют в войне против нашего народа - здесь вы сможете получить информацию об их судьбе.
К сожалению, очень много убитых сложно опознать. Мы сознательно выкладываем эти фото и видео, возможно вы опознаете кого-то по косвенным признакам", - говорят создатели сайта, получившего название "Ищи своих".
Внимание! Среди опубликованных на сайте материалов много таких, которые дают очень жестокую картину войны, они могут шокировать и нанести психологическую травму.
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