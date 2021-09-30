Обращаясь к новому премьеру, Каис Саид попросил представить предложения по составу правительства "в ближайшие часы или дни". Он отметил, что главная задача будущего правительства — "положить конец коррупции и хаосу, которые распространились во многих государственных учреждениях". При этом президент назвал выдвижение Ромдан на пост премьер-министра "большой честью для Туниса и тунисских женщин".
До назначения на пост премьера Ромдан руководила реализацией проекта реформы высшего образования в Тунисе, а также работала на руководящих должностях в министерстве образования, пишет агентство AFP.
25 июля Каис Саид объявил о приостановке работы парламента — вначале на 30 дней, лишив депутатов иммунитета, и отправил в отставку премьер-министра Хишама Машиши, министра обороны Брахима Бертаджи, а также и. о. министра юстиции Хасну бен Слимани. Спикер парламента и лидер правящей партии "Ан-Нахда" ("Возрождение") Рашид Ганнуши в ответ заявил о "перевороте" и призвал жителей Туниса к протестам.
Тысячи протестующих вышли на улицы крупных городов Туниса 25 июля. Они выступали против политики правящей партии, требовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности тех, кто, по их мнению, виновен в провалах в борьбе с пандемией COVID-19. Подобные выступления прошли в этот день в столице страны — Тунисе, — а также в Гафсе, Кайруане, Монастире, Сусе и Таузаре.
На этом фоне Каис Саид уволил несколько высокопоставленных сотрудников правительства. В то же время целый ряд противников и критиков президента были задержаны или помещены под домашний арест.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
С пятницы - на работу только в масках, исключения пока коснутся лишь начальных классов (67)
Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис сказал,...
Несмотря на критику, в Литве пробивает себе путь новая пенсионная реформа (11)
Несмотря на критику некоторых экономистов,...
"Delfi. Главное": ухудшение ситуации с ковидом в Литве и Латвии, ограничения и нагрузка на семейных врачей Перестрелка с белорусским КГБ - вопросов все больше (16)
Ковидная карта Литвы окрашивается в черный цвет,...
В Бирштонасе открылся Vytautas Ego SPA за 8 млн евро: принимает только взрослых (4)
С 30 сентября в Вильнюсе открылся комплекс Vytautas SPA , в...
Компенсацию за отопление в этом сезоне получит больше жителей (26)
В этом сезоне цены на отопление в Литве значительно...