Правительство США против Google: компанию обвиняют в узурпации поиска в интернете

По словам прокуроров, эти сделки позволили компании обрабатывать до 90% всех поисковых запросов в мире, что дало ей огромное преимущество и исключило из игры потенциальных конкурентов. Тем самым, по мнению истцов, компания нарушила антимонопольное законодательство, весьма строгое в США.

Они утверждают, что компания стала главным привратником у входа в интернет для миллиардов пользователей во всем мире, которые вынуждены принимать ее условия, даже если это им ничего не стоит, в то время как рекламодателям по сути выкручивают руки, взимая с них плату за право размещать рекламу в этом поисковике, а новые инновационные компании и бизнес-модели просто не могут вырасти в тени этого гиганта.