Правительство Польши попытается сформировать Матеуш Моравецкий

 
Радио Свобода
Mateuszas Morawieckis
Mateuszas Morawieckis
ФОТО: Imago / Scanpix

Президент Польши Анджей Дуда поручил сформировать правительство нынешнему премьер-министру Матеушу Моравецкому.

Консервативная партия Моравецкого – "Право и справедливость" – победила на прошедших парламентских выборах, но большинства кресел не получила. Моравецкому придётся договариваться с другими партиями о коалиции. Ему необходима поддержка как минимум 231 депутата – сейчас у него есть только 194.

Сформировать коалиционное правительство Моравецкий должен в течение двух недель. В случае неудачи право на попытку получит Дональд Туск – лидер проевропейской "Гражданской платформы", которая до выборов находилась в оппозиции.

Туск заявил о победе оппозиции ещё до официального объявления результатов выборов, будучи уверенным, что в коалицию с "Гражданской платформой" вступят "Третий путь" и "Новые левые". На троих у них есть 248 мест. Туск уже сказал, что следующим премьер-министром Польши станет он.

Две из трёх партий потенциальной коалиции разделяют идеи феминизма – в Польше надеются, что новые власти изменят законодательство об абортах, ужесточённое в 2020 году. Поправки привели к фактическому прекращени

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