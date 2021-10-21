Правительство Латвии утвердило локдаун с 21 октября по 15 ноября: что запрещено и что разрешено

Комендантский час с 20.00 до 5.00. Кому можно выходить?

Решение обязывает жителей находиться дома с 20.00 до 5.00. Выходить разрешено только в случаях обоснованной необходимости.

Запрет на перемещение во время действия комендантского часа не распространяется на следующих жителей, если они могут представить заполненное свидетельство и документ, удостоверяющий личность:

Те, кто отправляются на место работы или службы, или возвращаются оттуда. В свидетельстве нужно указать имя, фамилию, персональный код, место жительства или нахождения, причину и время выхода на улицу, название, адрес места работы, работодателя и контактные номера телефонов.

Те, кому необходимо получить медицинские услуги (в том числе, прививку от Covid-19), психологическую помощь или те, кому нужно получить услуги ветеринарной медицины для своего питомца, посетить круглосуточную аптеку. В свидетельстве нужно указать имя, фамилию, персональный код, место жительства или нахождения, причину и время выхода на улицу, место получения услуги.

Те, кому нужно прибыть в аэропорт, порт, железнодорожный вокзал или автовокзал, или возвратиться оттуда. В свидетельстве нужно указать имя, фамилию, персональный код, место жительства или нахождения, причину и время выхода на улицу, место получения услуги.

С 20.00 до 5.00 услуги такси и коммерческие перевозки на легковых авто могут оказываться только жителям, у которых есть перечисленные выше причины выйти на улицу. В салоне такси может находиться только один человек (допускается — с ребенком или с человеком, которому в силу возраста или инвалидности нужен ассистент) или члены одного домохозяйства.

Школы: "удаленка" до 15 ноября, для 1-3-х классов до 1 ноября.

Каникулы продлены до 29 октября. В понедельник, 1 ноября, возобновляется очное обучение для 1-3-х классов. Учащиеся 4-12-х классов остаются на удаленном обучении до 15 ноября.

Работа: непривитым — вход по тесту

Всем, кто может перейти на удаленную работу, рекомендуется это сделать.

Непривитые работники, которые не могут работать удаленно, будут должны предъявлять негативный результат теста на Covid-19. Тест должен быть сделан не раньше, чем за 72 часа до предъявления. Это может быть и организованный работодателем скринингованный антигенный тест в тех местах, где не доступны услуги получения тестового сертификата. Срок действия антигенного теста — такой же: 72 часа.

Все сотрудники, работающие очно (включая вакцинированных и переболевших) должны ежедневно подтверждать в письменной форме, что у них нет признаков острого респираторного инфекционного заболевания и что они не контактировали напрямую с лицами, подлежащими изоляции, карантину или самоизоляции. Чтобы снизить риск распространения Covid-19 в организации, работодатель может организовать тестирование на Covid-19 всех (включая полностью вакцинированных или больных) сотрудников. В этом случае расходы на тестирование Covid-19 и полностью вакцинированных и заболевших работников оплачивает работодатель.

Общественный транспорт и личные автомобили

Предприятия общественного транспорта, получающие дотации от самоуправлений, не применяют во время локдауна льготы на проезд в общественном транспорте. В этом пункте нет разделения на привитых или непривитых — льгот лишаются все.

В салонах городского и общественного транспорта смогут находиться только 50% от предусмотренного числа пассажиров. Если невозможно контролировать посадку и высадку, то маркируются сидячие места. Салоны общественного транспорта должны постоянно проветриваться.

В частном автомобиле могут находиться только члены одного домохозяйства или максимум два человека из разных домохозяйств. Это ограничение не относится к работникам (должностным лицам), занятым в критически важных отраслях (медики, полицейские, пограничники, представители спецслужб, спасатели), отдельные работники Службы государственных доходов и Продовольственно-ветеринарной службы, обеспечивающие непрерывность работы учреждений, представители масс-медиа. Эти жители смогут с коллегами из одного структурного подразделения ездить в масках в одном автомобиле.

Магазины и услуги первой необходимости: с 6.00 до 19.00



Во время локдауна работать будут только магазины с товарами первой необходимости.

Под определение магазинов, работающих в локдаун, подпадают:

магазины, в которых не менее 70% ассортимента — продукты питания;

магазины, в которых не менее 70% — товары гигиены;

аптеки и ветеринарные аптеки;

магазины с кормом для животных;

товары с оптикой (очки, линзы и т.д);

автозаправочные станции;

места торговли прессой и книжные магазины;

магазины товаров и услуг коммуникации;

места торговли цветами;

кассы региональных автовокзалов и железнодорожных вокзалов (продаются билеты на маршруты внутри страны).

Открываться магазины смогут только в 6.00, закрыться будут должны в 19.00.

Исключение: автозаправочные станции и круглосуточные аптеки, места приема туристов, центры вакцинации от Covid-19 могут работать в прежнем режиме. То же самое относится к местам оказания услуг общественного транспорта, грузовых и пассажирских перевозок, поставок, местам оказания аварийных и необходимых коммунальных услуг — их время не будет ограничено.

В торговых местах на одного посетителя должно быть обеспечено не менее 25 кв. метров на одного посетителя. Если помещение торгового места меньше, то там может находиться только один посетитель. В магазинах нужно быть в маске.

Дистанционная (удаленная) торговля разрешена. Поставщик услуги должен обеспечить дистанцию при поставке услуги, выдавать товары за пределами помещений места торговли. Посетители могут заходить за товаром только по одному (ребенок или человек, нуждающийся в силу возраста или инвалидности в ассистенте может зайти с одним взрослым).

Общепит

Кафе, рестораны, столовые очно не работают. Все заведения общественного питания могут торговать едой только на вынос или же заниматься доставкой еды.

Развлечения, культура, спорт, индустрия красоты

Запрещено оказание услуг, связанных с развлечениями, азартными, играми, аттракционами — в том числе, в аквапарках, центрах развлечений и аттракционах. Запрещены хозяйственные услуги, связанные с индустрией красоты, активным отдыхом, физической активностью, спортом, туризмом (кроме иностранных поездок и гостиниц), фото и видео услугами (исключая работу масс-медиа и фото на документы), очными консультациями, коллективной охотой.

Собрания и митинги

Во время локдауна будут запрещены все публичные мероприятия, включая такие как митинги, шествия и пикеты.

Запрещены любые частные мероприятия и собрания кроме тех, что проводятся в рамках одного домохозяйства.

Если необходимо обеспечить уход или если человек живет один, посещения разрешены, но не более чем в пределах двух домохозяйств. Встречи несовершеннолетних и родителей также разрешены, даже если дети и родители не живут вместе (за исключением случаев, когда родитель или члены родительской семьи должны соблюдать карантин или самоизоляцию).

На похоронах могут присутствовать до 20 человек.