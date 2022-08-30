Министерство юстиции Латвии подготовило предложение об ограничении использования русского языка в публичном пространстве и завершении лингвистической дискриминации на рынке труда, сообщил Янис Домбрава.

Это предложение национал-консервативного крыла правительства было поддержано, по словам Домбравы, на заседании всех коалиционных партий.

Как заявил Борданс, сейчас обеспечит статус латышского языка как государственного "де-факто", а не только "на бумаге". Новое регулирование "оживит" использование госязыка в Латвии, и исключения будут касаться только использования какого-либо из языков Европейского союза, сказал министр юстиции.

Политик надеется, что до 1 октября — то есть, до выборов в 14-й Сейм Латвии — закон будет как минимум передан на рассмотрение в парламент или даже принят в окончательном чтении.

Домбрава напомнил во время пресс-конференции, что принятие такого закона — это один из приоритетов Национального объединения. Об этих идеях, отметил Домбрава, "другие партнеры не слышали, как и сносе столба оккупации". Теперь же эти идеи Нацобъединения наконец-то воплощаются в жизнь, отметил депутат.

"Нужно понимать, что здесь нет и не будет части русского мира", — сказал Домбрава.