Правительство Латвии постановило закрыть 2 пункта пересечения на границе с Россией

Проект постановления подготовило Министерство внутренних дел (МВД), которое указало, что Виентули — пункт пограничного контроля на латвийско-российской границе с самой низкой пропускной способностью. С 16 октября он стал бы последней возможностью для въезда в Россию из третьих стран по суше владельцев украинских паспортов старше 14 лет. Если пограничный пункт Виентули будет закрыт, возможность въезда в Россию для граждан Украины останется только через пункт пересечения границы в аэропорту Шереметьево в Москве.

Как указывает МВД, такое решение свидетельствует о том, что на латвийско-российской границе создаются условия, которые могут существенно повлиять на общественный порядок и создать угрозу для безопасности страны. Есть основания полагать, что решение России является ответом на решение Европейского союза, в том числе Латвии, запретить въезд на территорию страны транспортным средствам с российскими номерами.

МИД проинформирует Россию о принятом решении.