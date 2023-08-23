Правительство ФРГ упростило получение гражданства

Иностранцы, проживающие в Германии, в будущем смогут проще и быстрее получить гражданство этой страны. Федеральное правительство в среду, 23 августа, одобрило законопроект, представленный министром внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser), который не только снижает требования к кандидатам, но и допускает множественное гражданство. Однако для натурализации по-прежнему действуют условия экономической и демократической интеграции.

Ускоренная натурализация и двойное гражданство

Согласно новому закону, который еще должен одобрить бундестаг, получить немецкий паспорт можно будет уже через 5 лет проживания в Германии (вместо нынешних 8 лет), а в случае "особых интеграционных достижений" натурализация будет возможна даже через три года (сейчас это 6 лет). Такими достижениями считаются хорошее знание немецкого языка, активное участие в волонтерской деятельности или высокие профессиональные качества.