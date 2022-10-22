Правительство ФРГ предостерегло граждан от поездок в Иран

Правительство ФРГ официально предостерегло граждан от поездок в Иран. В пятницу, 21 октября, МИД Германии опубликовал заявление, в котором говорится, что граждане Германии в этой стране "подвергаются риску быть произвольно арестованными, допрошенными и приговоренными к длительным срокам тюремного заключения". Это касается и лиц с двойным немецко-иранским гражданством.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что в последнее время в Иране не раз необоснованно арестовывали иностранных граждан - в том числе якобы за участие в демонстрациях протеста. По этой причине МИД ФРГ особо рекомендует тем, кто находится сейчас в Иране, избегать массовых скоплений людей. Особенно большой опасности подвергаются туристы, путешествующие в одиночку, предупреждает министерство.

7 октября правительство Франции призвало своих граждан, находящихся в Иране, "покинуть страну как можно скорее". Основания назывались те же - риск произвольного задержания и то, что во время нахождения в стране "соблюдение основных прав и личная безопасность не гарантируются".

В ходе протестов в Иране погибло уже более 200 человек

Уже больше месяца по всему Ирану продолжаются массовые протесты, спровоцированные гибелью 22-летней курдской девушки Махсы Амини. Она была задержана полицией нравов 13 сентября в Тегеране за неправильное ношение хиджаба и через несколько дней скончалась. По версии полиции, девушке стало плохо в участке, откуда ее отвезли в больницу. Родные же считают, что причиной смерти стали побои при задержании.

Протесты против полицейского произвола выспыхнули после этого сначала в родном городе девушки Секкезе, а затем и в десятках других городов страны. Первоначально демонстранты требовали провести расследование и наказать виновных в смерти Амини, однако затем лозунги стали перерастать в социально-политические и антиправительственные. Акции солидарности с иранскими протестующими проходят по всему миру, включая Германию - в частности, немецкие актрисы в знак поддержки отрезают себе волосы.

Власти Ирана взяли курс на жесткое подавление протестов, назвав их инициированными из-за рубежа. СМИ сообщают, что арестованы уже около 1,5 тысячи демонстрантов. В ходе протестов, по данным Организации по правам человека в Иране и Human Rights Watch, погибло более 200 человек, в том числе 23 ребенка.