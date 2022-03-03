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На сегодняшней пресс-конференции правительство Эстонии сообщило о принятии постановления, запрещающего жителям этой страны воевать на стороне РФ и Беларуси.
Estijos karys
Estijos karys
© Wikipedia.org

Правительство решило запретить эстоноземельцам примыкать к военным формированиям РФ и Беларуси. Отмечается, что если гражданство Эстонии было получено не по рождению, то человек может быть его лишен, если отправится на военную службу без разрешения ЭР. Если речь идет о виде на жительство, то его тоже можно аннулировать.

Министр юстиции Эстонии Марис Лаури сообщила, что если кто-то отправится воевать на стороне России и Беларуси, то речь будет идти о военном преступлении. "Эстония имеет право наказывать и за те военные преступления, что совершаются на территории другой страны. Так что выхода нет”, — отметила она.

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На уточняющий вопрос журналиста, есть ли в Эстонии люди, которые хотят воевать за Россию, Каллас сказала, что информации о том, что кто-то хотел бы это сделать, у нее нет. ”Но у нас есть люди, имеющие гражданство России, которые живут здесь, поэтому на случай, если их мобилизуют и они должны будут пойти, они должны знать, что они лишатся вида на жительство”, — пояснила премьер-министр.

Министр государственного управления Эстонии Яак Ааб в свою очередь попросил местных граждан России скептически относиться к заявлениям и призывам посольства РФ. ”Люди должны понимать, что если они отправятся в Россию, то могут, например, попасть под мобилизацию, в том числе против своей воли”, — отметил он.

Что касается тех, кто хочет присоединиться к украинской армии, то, по словам Каллас, такие люди больше нужны здесь, в Эстонии, с целью ее защиты. Кроме того, следует иметь в виду, что возможности оказания эстоноземельцами помощи в Украине сейчас сильно ограничены.

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