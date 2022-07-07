Главная претензия не к результатам работы или курсу Консервативной партии, главная претензия лично к премьеру. Соратники не просто сомневаются в его порядочности и честности — это проверенная временем проблема Джонсона. Они теряют надежду на то, что он когда-нибудь исправится.

После очередного скандала во вторник два тяжеловеса из кабинета Джонсона — министры финансов и здравоохранения — громко хлопнули дверью. Скандал сам по себе мало отличался от предыдущих, и Джонсону предъявили не за него, а по совокупности.

Следом в отставку потянулись назначенцы поменьше рангом. В среду не только оппозиция, но и свои собственные депутаты устроили Джонсону разнос в парламенте и запустили процедуру вотума недоверия.

Любой другой премьер в британской традиции уже давно писал бы мемуары, однако даже загнанный в угол Джонсон оказался верен себе и наотрез отказался уходить.

"В таких трудных обстоятельствах и с таким колоссальным мандатом работа премьер-министра — пахать дальше. Этим я и намерен заняться", — сказал Джонсон в парламенте и списал свои проблемы на экономические трудности страны и попытки сделать из него козла отпущения.

Однако лидер бунта на корабле Саджид Джавид, некогда министр финансов, а до вчерашней отставки — здравоохранения, сказал, что дело не в том, как Джонсон справляется с рекордным ростом цен, брекситом, энергетическим и прочими кризисами, сотрясающими Великобританию.

Дело в самом Джонсоне.

"Общество ожидает от всех нас — от всех нас — честности и принципиальности во всем. Это не абстрактный вопрос. […] Эффективная деятельность правительства требует лояльности и коллективной ответственности, конечно, а я инстинктивно командный игрок и в последний год я целиком сосредоточился на эффективном управлении. Однако в последние месяцы удержаться на канате между лояльностью и принципиальностью стало невозможно. Господин спикер, я никогда не стану рисковать своей принципиальностью", — заявил в парламенте Джавид.

Чем не угодил Джонсон

Упомянутые им "события" — это череда скандалов, каждый из которых упирался в то, что Джонсон сначала все отрицал, а потом признавал и извинялся. Его обвиняли в патологической лжи и желании любой ценой удержаться у власти.

Самым крупным оказался скандал с вечеринками в резиденции Джонсона в жесткий локдаун и обвинениями в том, что премьер неоднократно говорил неправду в парламенте, а после появления новых свидетельств его лукавства, ссылался на плохую память или добросовестное заблуждение.

Ту же тактику он выбрал в последней истории с членом его правительства, которого обвинили в сексуальных домогательствах к двум мужчинам в закрытом клубе. Джонсону поставили на вид назначение этого депутата на высокую должность вопреки тому, что тот уже был замешан в подобной истории раньше.

Джонсон ответил, что ничего такого не помнит, но потом решил все же извиниться — но только когда появились неопровержимые свидетельства того, что ему докладывали об инциденте лично и даже если он забыл, его секретарь мог легко поднять протокол той встречи и напомнить.

"Бегут от крысы"

"Скандалы, аморальное поведение, провалы в политике привели к тому, что нынешнее правительство разваливается на глазах", — сказал лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер и не пощадил даже тех, кто в итоге все же подал в отставку.

"Те, кто выгораживал его все это время, и только теперь уходят — в них нет ни капли порядочности. Похоже, мы имеем дело с первым в истории случаем, когда тонущий корабль бежит от крысы", — сказал сэр Кир.

Его Лейбористская партия уже 12 лет не может вернуться во власть. А консерваторы благодаря брекситу и харизме Джонсона, наоборот, имеют сейчас подавляющее большинство в парламенте — высшем органе власти в стране.

Из депутатов от правящей партии ее лидер (премьер-министр) набирает себе кабинет министров, а также политических назначенцев в министерства. Скамейка запасных у него длинная — более 200 депутатов поддержали его в июне, благодаря чему он избежал вотума недоверия.

Уволившиеся министры остаются в партии и в парламенте и перемещаются на галерку, откуда вольны критиковать собственное правительство. Такой роскоши лишены депутаты, получившие должности министров, их заместителей и помощников из рук премьер-министра.

Таких сейчас около 160. Если дойдет до нового вотума недоверия, Джонсону понадобится 180 голосов — половина его фракции.

Уйдет ли Джонсон?

Новый бунт технически исключен в течение года после провалившегося месяц назад вотума недоверия, однако правила написаны партийным комитетом, и он волен их поменять. Случиться это может уже в среду, и в этом случае Джонсон столкнется с новым вотумом уже в ближайшие дни, до парламентских каникул 23 июля.

Если он проиграет, то потеряет посты лидера партии и премьер-министра. Нового выберут зарегистрированные члены партии из шорт-листа, который определит парламентская фракция.

Очевидных фаворитов на замену Джонсону нет. До сих пор тори ставили на него, но все меньше верят, что он приведет их к победе на следующих выборах. Однако в отсутствие популярных альтернатив некоторые не спешат списывать его со счетов.

Они помнят, как Джонсон умеет выходить сухим из воды.

Его увольняли из газеты за выдуманные цитаты, гнали с партийной должности за ложь о внебрачных связях. Однако популярность только росла. На рубеже веков он стал звездой комедийных телепередач, избрался в парламент в 2001 году, выиграл выборы мэра Лондона в 2008-м, возглавил успешную кампанию за выход Великобритании из ЕС в 2016-м, получил от партии пост премьер-министра летом 2019-го года и через полгода выиграл для нее парламентские выборы с гигантским отрывом от оппозиции.

Джонсон не скромничает и считает ту победу целиком своей заслугой, а не партии. В среду в парламенте он так и сказал — "данный мне мандат".

На вопрос, при каких обстоятельствах он все же задумается об отставке, Джонсон под улюлюканье оппозиции и части соратников ответил, что только в том случае, если правительство будет полностью парализовано, или… если ему будут мешать поддерживать украинцев. Других причин он не называл.