Правда ли, что в Крыму нашли российский паспорт Елены Зеленской?

Согласно декларации о доходах и собственности Владимира Зеленского, жена президента Украины купила пентхаус в Ялте еще в 2013 году. В мае 2023-го российские власти аннексированного Крыма сообщили, что квартира Зеленской перешла в собственность региона, а в конце сентября 2023 года в Сети завирусилось видео, якобы снятое при обыске во время оценки стоимости этого национализированного объекта недвижимости. В ролике демонстрируется, будто бы в тайнике была найдена сумочка Зеленской, внутри которой лежали деньги и паспорт гражданки РФ. "Понятное дело, что получала она его еще тогда, когда из клоуна (так в пророссийских медиа иногда называют Зеленского. — Прим. ред.) еще не планировали лепить президента и был вариант ездить на заработки в Россию", — говорится в Telegram-канале Colonelcassad (291 000 просмотров на момент написания этого разбора). В канале "#Монтян!" (255 000 просмотров) в подписи к видео задали резонный вопрос: "Российские силовики до обыска не знали о наличии у Ленки Кияшко (девичья фамилия Зеленской. — Прим. ред.) такого паспорта?" При этом в "Сигнале" (169 000 просмотров) уточнили, что официально информацию о паспорте "пока не подтвердили".