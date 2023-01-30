Правда ли, что американский танк Abrams непригоден для использования в условиях зимы?

Сюжет об американских танках был выпущен на фоне сообщений о том, что власти США могут передать Украине некоторое количество Abrams. В сюжете программы Дмитрия Киселева "Вести недели" говорилось, что президент Байден не торопится с поставкой танков, потому что у Abrams якобы слишком много недостатков, в том числе непригодность к зиме. Затем был продемонстрирован фрагмент видео, на котором танк соскальзывал с небольшого покрытого снегом возвышения. Ролик сопровождался следующим комментарием корреспондента: "На представленных видеокадрах вы можете увидеть неудачную попытку американского тяжелого танка М1 Abrams преодолеть холм. В общей сложности было предпринято несколько попыток, но тяжелая боевая машина так и не смогла преодолеть такое препятствие. Это указывает на то, что танк непригоден для использования зимой, особенно при преодолении труднопроходимой местности". Также утверждалось, что эти танки не приспособлены для работы в условиях выпавшего снега и низких температур. Впрочем, уже через несколько дней после выхода программы, 26 января, президент Байден объявил, что США направят в Украину 31 M1 Abrams, чтобы сформировать танковый батальон в составе ВСУ.

Ролик, показанный в программе Дмитрия Киселева, можно найти в YouTube. Он был выложен еще в январе 2022 года на канале World of Real Tanks c 308 подписчиками. За год до этого, в январе 2021 года, видео было загружено в TikTok. Место и время съемки неизвестно, но на кадрах действительно запечатлен танк М1 Abrams.

Это видео уже разбиралось ранее. Автомобильный сайт 2Drive обращал внимание на то, что у танка на гусеницах резиновые накладки. С ними и правда непросто забраться на снежный холм: резина начинает скользить, как на видео. Обычно эти накладки используются для того, чтобы не разрушать покрытие, по которому движется танк. На пересеченной местности, особенно на снегу, их снимают.

Newsweek отмечает, что видео с неудачным подъемом слишком короткое и определить, для чего совершался запечатленный маневр, сложно. Но в YouTube можно найти много роликов с самыми разнообразными экспериментами, которые проводятся в рамках учений. Например, опубликована нарезка учений в Швеции с участием тяжелой техники в 1992–1994 годах. В них задействованы танки Т-72 и Centurion, транспортер МТ-ЛБ и бронетранспортер Pbv 302. Они штурмуют реки, сугробы, холмы, форсируют реки. И не всегда испытания проходят удачно, иногда экипажам приходится прибегать к помощи инженеров.

"Обычно танковые части действуют в тесной связке с инженерными, а инженерная разведка занимается как раз проверкой возможности прохождения танками определенной местности — мостов, дорог, минных полей и ледяных склонов", — поясняет в комментарии для "Проверено" военный обозреватель "Русской службы BBC" Павел Аксенов. То есть для танков не должно возникать неожиданных препятствий, если операция должным образом спланирована.

Если вернуться именно к M1 Abrams, то в YouTube можно найти и съемки поведения танков на льду. На видео с учений в Норвегии 2014–2016 годов есть фрагмент проезда американских танков по заледеневшей дороге. Частично он был показан и в "Вестях недели": Abrams уходит в занос на повороте. Но на российском телевидении этот момент обрезали, и зрители не увидели, как танки выходят из контролируемого заноса.

В программе Киселева также утверждалось, что Abrams "не приспособлены для работы в условиях снега и низких температур". Это также неверно. На сайте Армии США есть отчет об испытаниях, которые проводились на Аляске в 2020–2021 годах. И там тестировались не только способности танков передвигаться по снегу и льду, но также работа электроники и точность стрельбы. Причем испытания проводятся специально в максимально суровых условиях: например, стрельбы назначали на раннее утро, когда температура ниже всего. В отчете обращается внимание на отдельные недостатки, но о непригодности танков к использованию в зимнее время речь не идет.

Наконец, в округе Куино, штат Мичиган, с 1953 года работает исследовательский центр, изучающий возможности военной техники в условиях снега, льда и экстремально низких температур. Он был создан в ранний период холодной войны для того, чтобы иметь возможность сопротивляться СССР в случае вторжения советских войск из Арктического региона на Аляску. Там тестируется и колесная, и гусеничная техника, в том числе танки Abrams.

На зимних учениях преодоление ледяных и снежных укреплений — часть стандартных испытаний. Не всегда техника может это сделать, но как раз в этом задача учений — выявить слабые места и устранить недостатки в будущем. Над решением обнаруженных проблем работают и стараются по возможности их ликвидировать, объясняет Павел Аксенов.

Таким образом, установить, на каких учениях было сделано показанное в программе Дмитрия Киселева видео и в рамках какого испытания танк забирался на холм, пока не представляется возможным. Но только на основании этого ролика делать вывод о том, что основной танк американской армии M1 Abrams и его модификации непригодны для использования зимой, безосновательно. Отчеты по итогам учений, другие ролики с тренировок в подобных условиях и оценки военных экспертов также опровергают утверждение, сделанное в эфире "Вестей недели".