Праймериз и кокусы республиканцев в Неваде: почему и Трамп, и Хейли могут претендовать на победу

В Неваде кокусы проводились уже не одно десятилетие. Однако после выборов 2020 года, когда в штате долго не могли подсчитать голоса, законодатели штата, большинство которых составляют демократы, приняли закон о замене кокусов на праймериз.

Праймериз предполагает более традиционный стиль голосования, когда люди голосуют на избирательных участках.

В ходе кокусов голосующие собираются на разных мероприятиях, проводят дебаты, а затем голосуют за предпочтительного кандидата в президенты — иногда простым поднятием рук.

Эта причудливая ситуация возникла, во-первых, потому что в США существуют две системы голосования — кокусы и праймериз, и во-вторых, из-за конфликта между Республиканской партией Невады и правительством штата.

"Это очень запутанная ситуация для многих избирателей, многих аналитиков и практически для всех", — говорит Джон Ролстон, политический комментатор и редактор издания Nevada Independent.

Это означает, что имена Дональда Трампа и Никки Хейли , двух основных кандидатов, еще участвующих в гонке, появятся в двух разных бюллетенях.

Республиканская партия штата попыталась через суд добиться отмены праймериз, но безуспешно.

Поэтому партия решила все равно проводить кокусы и присудить голоса 26 делегатов от штата победителю. Кандидатам в президенты для получения номинации необходимо набрать большинство из 2429 делегатов на партийном съезде республиканцев.

По словам Ролстона, сторонники Трампа в партии предпочитают кокусы праймериз, полагая, что в них участвуют более активные избиратели, что дает Трампу наилучшие шансы на победу с большим числом голосов.

Но это означает, что во вторник в Неваде пройдут праймериз без имени Трампа в бюллетене, а двумя днями позже партия штата проведет кокусы без возможности голосовать за Никки Хейли.

"Они подстроили это, но лучше от этого им не стало", — говорит Ролстон о республиканцах штата.

Би-би-си обратилась за комментарием к Республиканской партии Невады, но ответа не получила.