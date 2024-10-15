2024.10.15 14:08

Прага запретила проводить "экскурсии" по пабам

 
rus.DELFI.lv
Praha
Praha
ФОТО: Shutterstock

С понедельника в Праге запрещено проводить организованные походы по барам, которые предлагают своим клиентам туристические компании. Это делается для того, чтобы пресечь ночной шум от пьяных туристов.

По данным чешских СМИ, запрет, принятый местными законодателями, означает, что вечерние прогулки по пабам, в которых участники следуют за гидом от бара к бару, не могут проводиться в чешской столице с 22:00 до 6:00. Это не касается обычных туристических групп, пишет POLITICO.

„[Необоснованное] употребление алкоголя и деструктивное поведение, связанное с „экскурсиями“ по пабам, может создать впечатление отсутствия культуры в обществе, снизить чувство безопасности и ... негативно повлиять на восприятие муниципалитета туристами, потенциальными инвесторами и самими жителями“, - говорится в предложении городских властей.

Заместитель мэра Праги Зденек Гржиб заявил журналистам в понедельник, что „экскурсии“ в ночное время будут невозможны, а заместитель мэра Иржи Поспишил сказал, что город „ищет более культурных и богатых туристов... а не тех, кто приезжает на короткое время только для того, чтобы напиться“, сообщает AFP.

Жители центра Праги уже давно жалуются на шум и проблемы с безопасностью, возникающие из-за гуляющих туристов. Мощеные улицы города заполнены пабами и пивоварнями, а средний чех потребляет больше всех пива в мире, согласно данным Чешской ассоциации пивоварен и пивоваренных заводов.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии