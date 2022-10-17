Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в своей резолюции "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины" признала террористическим правящий в России политический режим.

В документе ПАСЕ еще раз подтвердила свою твердую поддержку суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины. Кроме того, там содержится призыв к национальным правительствам стран-членов Совета Европы предоставить Украине системы противовоздушной обороны, а также указывается на то, что Россия незаконно находится в Совете Безопасности ООН, поскольку она "присвоила себе место бывшего СССР без формальных юридических процедур".

"Многие депутаты левого фланга извинялись за то, что после аннексии Крыма они вели себя неправильно"

Инициатор резолюции член Сейма Литвы от партии консерваторов Эмануэлис Зингерис (Emanuelis Zingeris) в комментарии для Русской службы "Голоса Америки" подчеркнул, что ПАСЕ "стоит на принципах, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека. А вторжение Путина в Украину – сплошное попрание этих прав, и по всем телеканалам мы с утра до вечера видим разрушенные районы украинских городов, плачущих детей".

Происходящее Зингерис характеризует, как нападение националистической державы, исповедующей "дикие принципы русского мира" на страну, которая даже в такое тяжелое для нее время ратифицирует все европейские законы. "Благодаря этому Украина стала кандидатом на вступление в Европейский Союз, чем продемонстрировала, что она очень близка к нам, ибо кандидатство подразумевает очень высокий статус страны", - напоминает Эмануэлис Зингерис.

Все это, по мнению собеседника "Голоса Америки" и обеспечило триумфальный результат голосования в ПАСЕ: 99 голосов за предложенную Эмануэлисом Зингерисом формулировку при одном воздержавшемся. "И после этого многие депутаты левого фланга из Италии и других стран Южной Европы подходили ко мне и извинялись за то, что после аннексии Крыма они вели себя неправильно, вернув в ПАСЕ российскую делегацию. И нынешним голосованием они постарались исправить прежнюю ошибку", - рассказал он корреспонденту Русской службы "Голоса Америки".

И добавил, что, по его мнению, скоро всех россиян, желающих въехать в страны ЕС, на границе будут спрашивать, не являются ли членами «Единой России» и других партий, поддержавших агрессию против Украины и голосовавших за аннексию оккупированных украинских областей. Подобно тому, как после Второй мировой войны многих немцев спрашивали, являлись ли они членами или сторонниками НСДАП?

Кроме того, член Сейма Литвы подчеркнул, что в ПАСЕ выступают за создание Международного трибунала по расследованию российских военных преступлений в Украине и за предоставление ВСУ современного оружия, включая средства ПВО. А результаты «референдумов» на оккупированных российской армией частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей об их, якобы, «добровольном вхождении в состав РФ» никто в Европе не рассматривает всерьез. Так же как и состоявшийся восемь с половиной лет назад "референдум" в Крыму, проведенный под дулами автоматов «вежливых зеленых человечков».

"Теперь нужно обсудить, какие могут быть меры воздействия (со стороны Европы) на российский режим после объявления его террористическим, и мы намерены вскоре созвать международную конференцию по разъяснению последствий этой резолюции, которая является очень веской рекомендацией сорока пяти делегаций Парламентской ассамблеи Совета Европы», - резюмирует Эмануэлис Зингерис.

"Чем больше режим Путина совершает преступлений, тем больше стран уходит от какой-либо поддержки Путина"

Депутаты Европейского парламента не поддержали предложение группы консерваторов о признании России страной – спонсором терроризма. Против этого признания высказались фракции социалистов, коммунистов, либералов и «зеленых».

Русская редакция Польского радио приводит слова депутата правительственной партии "Право и справедливость» Рышарда Легутко: "Я видел, как председатели этих групп даже не пытаются полемизировать. Что-то меняется, но этого недостаточно. Российские симпатии все еще существуют".

Эмануэлис Зингерис считает, что в Парламентской ассамблее Совета Европы более независимая атмосфера, чем в Европейском парламенте. Он также не исключает, что на евродепутатов могли оказать давление через министерства иностранных дел, с тем, чтобы они не поддержали предложение признать Россию страной-террористом.

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» обратилась за комментарием к евродепутату от Литвы Расе Юкнявичене (Rasa Jukneviciene). На ее взгляд, ничего драматичного не произошло:«Так бывает у политиков, что если одна фракция выступает с инициативой, то другие начинают возражать, потому что это не их инициатива.

Но провала нет, потому что Парламент 17 октября будет голосовать по этому вопросу. Новые идеи, которые неожиданно возникают, необходимо согласовать со всеми фракциями. Фракция, которая предложила этот пункт, - консерваторы его поддержали, а вот левые фракции всегда немного запаздывают. Поэтому надо более детально проработать это предложение, поговорить с депутатами, заручиться их поддержкой».

Госпожа Юкнявичене также напомнила, что это будет не последнее заседание осенней сессии. И добавила: «Когда обсуждалась повестка заседания, еще не было заседания ПАСЕ и его решения. И я считаю, что это был прорыв, потому что представители некоторых государств, таких как Литва, например, уже приняли такое решение и назвали Россию террористическим государством. Так бывает в демократиях - все идет постепенно».

Голосование по данному вопросу в Парламентской ассамблее Совета Европы приятно удивило ее большим количеством голосов, поддержавших резолюцию «Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины».

«Вообще это можно уже характеризовать как тенденцию - голосование в ПАСЕ, в ООН, где Россию поддержали только четыре страны. И эта консолидация усиливается - чем больше режим Путина совершает преступлений, чем больше убивает людей и уничтожает Украину, тем больше стран уходит от какой-либо поддержки Путина. В ООН состоялось тоже интересное голосование, потому что прибавилось тех стран, которые голосовали за резолюцию. А страны, который прошлый раз поддержали Россию и проголосовали против, теперь воздержались. Это тоже явный тренд не в пользу России», - считает Раса Юкнявичене.

"Будут нужны десятилетия, чтобы Россию начали воспринимать как нормальное государство"

Политический обозреватель польского новостного портала ONET Витольд Юраш (Witold Jurasz) считает, что в Европе практически уже никто не симпатизирует России, поскольку даже тем, на кого она рассчитывала, надоело ее агрессивное поведение. «Я не понимаю, как можно была всего за полгода разрушить все то, что Россия, также и путинская Россия смогла достичь за последние двадцать лет. Конечно, с точки зрения Польши это хорошо, плохо только, что за это своими жизнями заплатили украинцы», - отметил польский эксперт в беседе с корреспондентом Русской службы "Голоса Америки".

Упомянув недавние парламентские выборы в Италии, он подчеркнул, что "правые" в этой стране давно уже не являются пророссийскими, а те, кто придерживается такой точки зрения, это тщательно скрывают, поскольку сейчас быть пророссийским стыдно.

"Что меня удивляет в Польше, это то, что уже в течение многих лет, Посольство России поддерживает отношения с полными маргиналами. Но самое ужасное, это то, что люди все чаще задают вопрос - а где же протесты в России? Поскольку мы понимаем, что не все те, которые сейчас стараются убежать из России и уклониться от мобилизации, они против войны как таковой. Такое впечатление, что многим людям война не мешала, им мешает лишь то, что они могут на этой войне погибнуть", - грустно констатирует политический обозреватель портала ONET.

Витольд Юраш считает, что Россия прошла точку невозврата: "Будут нужны десятилетия, чтобы ее начали воспринимать как нормальное государство".

А по итогам голосования и в ПАСЕ, и в Европарламенте он, в целом, согласен с оценкой Расы Юкнявичене. "Дело в том, что признание России "государством-спонсором терроризма" сразу будет иметь последствия. Многие понимают, что есть на самом деле очень простой выбор - нельзя дойти до той черты, когда разговор будет просто уже невозможен. С одной стороны это будет правильно с моральной точки зрения, но с другой стороны ценой этого будут жизни украинцев. В конце концов наша цель закончить эту войну, и здесь я бы обратил внимание на голосование в ООН. Вместе с Россией "против" резолюции голосовали лишь четыре государства. Даже союзники России либо воздержались, либо вообще не приняли участие в голосовании. Мне кажется, что на самом деле это - суицидальная политика, и непонятно, что делает Лавров. Он же был когда-то профессионалом, а теперь на него просто жалко смотреть», - подытоживает Витольд Юраш.