Пожары на Гавайях: число погибших на Мауи продолжает расти

Сотни человек все еще числятся пропавшими без вести. По словам спасателей, пока им удалось обследовать лишь 3% территории, по которой прокатился пожар.

Губернатор штата Гавайи Джош Грин заявил, что в историческом городе Лахайна было разрушено более 2700 зданий.

Причины возникновения пожаров на данный момент все еще неизвестны, местные власти говорят, что проводят расследование.

Масштаб бедствия был усилен благодаря засухе и ураганным ветрам с берега. Некоторые порывы ветра достигали скорости 130 км/ч, в результате чего пламя иногда распространялось со скоростью до полутора километров в минуту, оставляя людям слишком мало времени на то, чтобы спастись.

«Там почти ничего не осталось», - сказал Грин журналистам.

Вечером в воскресенье власти округа Мауи заявили, что два очага возгорания еще не полностью локализованы, в том числе и тот, который уничтожил Лахайну.