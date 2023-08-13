Пожары на Гавайских островах: число погибших возросло до 93

Генеральный прокурор штата Гавайи объявил, что намерен тщательно оценить, должным ли образом власти отреагировали на лесные пожары. После гибели значительного числа людей появляется все больше вопросов о том, насколько быстро чиновники предупредили местных жителей об опасности.

Лесные пожары на Гавайях, как правило, не такие масштабные, как в Калифорнии и других штатах на материковой части США, но сейчас местные жители говорят, что ничего подобного еще не видели.

Жаркая погода, вызванная климатическими изменениями на планете в сочетании с другими факторами, установилась этим летом во многих американских штатах, а также в Европе и Азии.

Они вызваны сильнейшей жарой и засухой, а быстрому распространению огня способствует сильный ветер от урагана «Дора», который бушует над Тихим океаном в сотнях километров к югу от островов.

Город Лахайна в XIX веке был столицей Королевства Гавайи - государства, существовавшего на островах до присоединения к США.

Пожарные борются с огнем в нескольких районах, в том числе в старинном городе Лахайна, который практически полностью уничтожен огнем. Ранее этот город привлекал около двух миллионов туристов в год.

В пятницу некоторые жители Лахайны смогли вернуться в город после пожара.

На шоссе Хоноапилани — одном из немногих доступных маршрутов в Лахайну — выстроилась огромная очередь из автомобилей с усталыми людьми, которые везли с собой все необходимое — от еды, воды и топлива до подгузников и туалетной бумаги.

Однако уже через несколько часов дорога была снова закрыта для всех, кроме экстренных служб.

Один из местных жителей, 26-летний Брайан Агиран, оставался в Лахайне в самый тяжелый момент пожара. Он чудом спас свой дом, сумев потушить его при помощи больших ведер с водой. Но возвращаться в него он не хочет.

«Я закрываю глаза и вижу Армагеддон, — говорит он и добавляет, что теперь не может заснуть. — Теперь Лахайна изменилась навсегда».

Он, как и многие другие жители Мауи, опасается, что число погибших будет расти, возможно, значительно.