Пожар в ночном клубе в Испании унес жизни 11 человек

 
bbcrussian.com
Ispanijos naktinio klubo gaisro aukų skaičius išaugo iki 11
Ispanijos naktinio klubo gaisro aukų skaičius išaugo iki 11
ФОТО: AFP / Scanpix
По меньшей мере 11 человек погибли в результате пожара в ночном клубе в городе Мурсия на юго-востоке страны.

Пожар вспыхнул в популярном ночном клубе Teatre, расположенном в районе Аталайас, около 6 утра по местному времени.

Власти сообщают, что число погибших может возрасти. Экстренные службы все еще ищут нескольких пропавших без вести людей.

«Мы в ужасе», — заявил мэр Мурсии Хосе Бальеста в эфире испанского телеканала 24h. Он объявил трехдневный траур в городе.

По словам мэра, на место происшествия прибывают родственники посетителей клуба, которые надеются найти близких.

Неясно, что стало причиной пожара, но известно, что огонь разгорелся в то время, когда клуб еще был открыт для посетителей.

На кадрах, опубликованных в соцсети X пожарной службы Мурсии, видно, как пожарные борются с пламенем внутри клуба. Огонь уничтожил часть крыши здания.

Как сообщили представители экстренных служб, пожарным удалось проникнуть внутрь около 08:00, и они обнаружили четыре тела, а примерно через 40 минут — еще два.

Четверо пострадавших находятся в больнице – они отравились угарным газом. В местном спортивном комплексе проводятся консультации для пострадавших.

Мэрия Мурсии заявила, что «глубоко сожалеет» о случившемся, и выразила соболезнования пострадавшим.

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Источник
bbcrussian.com
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