Пожар в ночном клубе в Испании унес жизни 11 человек

Пожар вспыхнул в популярном ночном клубе Teatre, расположенном в районе Аталайас, около 6 утра по местному времени.

Власти сообщают, что число погибших может возрасти. Экстренные службы все еще ищут нескольких пропавших без вести людей.

«Мы в ужасе», — заявил мэр Мурсии Хосе Бальеста в эфире испанского телеканала 24h. Он объявил трехдневный траур в городе.

По словам мэра, на место происшествия прибывают родственники посетителей клуба, которые надеются найти близких.

Неясно, что стало причиной пожара, но известно, что огонь разгорелся в то время, когда клуб еще был открыт для посетителей.

На кадрах, опубликованных в соцсети X пожарной службы Мурсии, видно, как пожарные борются с пламенем внутри клуба. Огонь уничтожил часть крыши здания.

Как сообщили представители экстренных служб, пожарным удалось проникнуть внутрь около 08:00, и они обнаружили четыре тела, а примерно через 40 минут — еще два.