Пожар в культурном центре Сомерсет-хаус в центре Лондона: предметы искусства не пострадали

По его словам, огонь вспыхнул вскоре после полудня в западном крыле здания, „где никаких произведений искусства нет“.

По его словам, пожарные продолжат работу до завтрашнего дня.

Вечером помощник комиссара Лондонской пожарной бригады (LFB) Кили Фостер сообщил, что распространение пламени удалось остановить, однако тушение последних очагов еще продолжается. По его словам, эти очаги находятся под крышей здания и труднодоступны.

На видеокадрах, размещенных в социальных сетях, видно, как над знаменитым зданием, расположенном на набережной Темзы, напротив вокзала Ватерлоо, в воздух поднимаются густые клубы дыма.

Поскольку огонь вспыхнул в верхней части здания и тушили его уже на крыше, чтобы туда добраться, пожарные привезли с собой две 32-метровые лестницы.

В общей сложности в ликвидации пожара принимали участие 20 пожарных расчетов, более 125 сотрудников LFB.

На время тушения здания музея пожарная бригада полностью закрыла его территорию для публики.

Сообщений о пострадавших также не поступало. По словам директора фонда, как только пожар был замечен, все находившиеся в здании сотрудники и посетители музея были немедленно эвакуированы.

Помимо офисов различных культурных организаций, в здании располагается одно из крупнейших в мире собраний живописи, Галерея Курто. В ее коллекции, в частности, „Автопортрет с перевязанным ухом“ Винсента Ван Гога.

По данным The Art Newspaper, в 2023 году Сомерсет-хаус занял 16-е место по посещаемости в мире, опережая по этому показателю, например, галерею Уффици во Флоренции, Rijksmuseum в Амстердаме и московскую Третьяковскую галерею.

Кроме того, в Сомерсет-хаусе регулярно проводятся различные временные выставки, а в просторном внутреннем дворе зимой устраивается каток.