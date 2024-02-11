Пожар в доме с "котами" в Риге не нанес существенного ущерба зданию — Управление национального культурного наследия Латвии

Эксперты сообщили, что повреждения обнаружены на фасаде внутреннего двора, в некоторых помещениях повреждена внутренняя отделка. Сейчас окна закрыты изнутри фанерой, крыша восстанавливается с помощью временных материалов.
Эксперты пришли к выводу о необходимости локального ремонта фасада.
Пожар в доме с "котами" произошел 30 января. Здание в стиле модерн, построенное в 1909 году, расположено в историческом центре Риги, который является памятником градостроительства государственного значения, архитектурным памятником государственного значения и объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.