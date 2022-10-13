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Американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies, специализирующаяся на производстве спутников связи и наблюдения за Землей, опубликовала последние фото поврежденного Крымского моста.
Появились новые снимки поврежденного Крымского моста
© AP / Scanpix

"На сегодняшних снимках, сделанных в Крыму, видны ремонтные работы на железнодорожной ветке Крымского моста, а также на поврежденных участках пролета автодорожного/автомобильного моста. Видны транспортные средства, движущиеся по мосту, а также паром, перевозящий грузовики через Керченский пролив", - поясняется в сообщении Maxar в микроблоге Twitter.

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Deutsche Welle

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