Появились новые снимки поврежденного Крымского моста

"На сегодняшних снимках, сделанных в Крыму, видны ремонтные работы на железнодорожной ветке Крымского моста, а также на поврежденных участках пролета автодорожного/автомобильного моста. Видны транспортные средства, движущиеся по мосту, а также паром, перевозящий грузовики через Керченский пролив", - поясняется в сообщении Maxar в микроблоге Twitter.
In #Crimea, today’s imagery shows repairs in progress on both the rail line of the Crimea Bridge as well as on damaged sections of the road/vehicle bridge span. Vehicles can be seen traveling along the bridge & nearby a ferry transporting trucks across the #KerchStrait. pic.twitter.com/p4lhRHQZ0C— Maxar Technologies (@Maxar) October 12, 2022
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