Повстанцы Мьянмы отбили у военной хунты северные районы страны

В пятницу глава МИД Китая призвал участников конфликта немедленно прекратить бои и заявил, что Пекин без колебаний обеспечит стабильность и безопасность на своих границах.

По их словам, хунта скоро потеряет контроль над ключевыми пограничными переходами на границе с Китаем, на которые приходится порядка 40% торговли. Это жизненно важный источник налоговых поступлений для военного правительства Мьянмы.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) отмечают, что вооруженные отряды действуют очень скоординировано.

Около 50 тысяч жителей штата Шан бежали из своих домов от боев с применением артиллерии и авиации, некоторые ушли в Китай, заявили в пятницу в ООН.

Све признал, что правительственная армия не смогла дать им эффективный отпор. За несколько недель альянсу удалось захватить десятки городов и около 100 военных опорных пунктов.

В так называемый «Братский альянс» вошли бойцы Национально-освободительной армии Таанга Араканской армии и армии Национального демократического альянса Мьянмы.

Военное правительство Мьянмы уже столкнулось со стремительно усугубляющимся экономическим кризисом в стране, вызванном международными санкциями, нехваткой валюты и коррупцией внутри хунты.

«Это редкая возможность, которая может больше никогда не повториться», — сказал один из советников ПНЕ на условиях анонимности.

Временное правительство национального единства — гражданская структура, созданная оппозиционными силами в противовес военным в 2021 году — поддержало восстание.

По его словам, это самая масштабная и наиболее удачная операция Весенней революции — так в Мьянме называет движение, добивающееся свержения хунты и возвращения к власти законно избранного правительства.

Лидер Национально-освободительной армии Бамара Маунг Саунгх, предоставивший военную помощь альянсу, но официально в него не вошедший, в комментарии агентству Reuters сказал, что повстанцы более года готовились к выступлению.

Эксперты и дипломаты отмечают, что впервые после правительственного переворота бирманская армия продемонстрировала слабость и уязвимость.

Китай все это время оставался основным торговым партнером страны, но отношения с Пекином в последнее время тоже начали портиться.

Китайские власти давно настоятельно призывают военное правительство разобраться с бирманскими преступными синдикатами и онлайн-мошенниками, обосновавшимися в приграничных с Китаем районах и угрожающих китайским инвестициям в регионе.

Некоторые эксперты считают, что Пекин, которому надоело ждать результатов, может стоять за повстанческой операцией или, как минимум, поддерживает ее.

Такое предположение они делают на основании официального заявления повстанческого альянса, в котором отдельно содержится обещание ликвидировать преступные анклавы на границе с Китаем. Руководство альянса также заявило, что хунта не только не борется с ними, а, напротив, обеспечивает им прикрытие.

Как Россия поддержала хунту