В Pern сообщили, что прокачка нефти по ранее поврежденному участку возобновлена. Сейчас поставки осуществляются по обеим нитям западного участка "Дружбы". Что стало причиной утечки, выясняется.

11 октября системы автоматизации Pern выявили утечку на участке трубопровода "Дружба" примерно в 70 километрах от Плоцка. Была повреждена одна из веток, по которой нефть поступает в Германию. В ходе обследования места утечки польский оператор не выявил признаков причастности к происшествию третьих лиц.

В конце сентября утечки были обнаружены на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" в Балтийском море. Полиция Швеции, обследовавшая места утечек, заявила, что газопроводы были повреждены в результате взрывов.