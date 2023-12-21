Повредит ли Трампу решение суда в Колорадо? Совсем необязательно

Она лишь сказала, что оно может быть обжаловано, а лично она будет следовать тем правилам, которые будут действовать на момент заверения бюллетеней.

В частности, госсекретарь штата Колорадо Джена Грисволд, которая ранее отказалась заблокировать Трампа на предварительных выборах в штате, в среду дала чрезвычайно сухой комментарий относительно решения суда.

Это не тот бой, которого они хотят.

Но демократы штата, которые готовятся к битве с Трампом на избирательных участках в следующем году, отреагировали сдержанно.

Те, кто инициировал дело в Колорадо, - группа либералов и настроенных против Трампа республиканских избирателей – вероятно, празднуют победу.

Однако эта очередная юридическая неприятность вряд ли серьезно повредит стремлению Трампа вернуться в Белый дом, и он уже использует ее в своих политических целях.

Это решение – еще один шаг по пути наметившейся в стране тенденции стирания границы между политической и судебной системами Америки, когда избирательная кампания и суды вновь столкнулись лбами.

И хотя ранее они уже демонстрировали готовность голосовать не в его пользу в ряде предыдущих дел, в этот раз, считает профессор Иссахарофф, они скорее всего его поддержат. Ни один из судей не захочет ассоциировать себя с ограничением выбора избирателей.

В Верховном суде США, состоящем из девяти судей, консерваторы имеют большинство – шесть к трем, причем трое из них были назначены самим Трампом.

«Не может быть, чтобы национальная кандидатура на пост президента определялась от штата к штату. Это было бы разрушением демократического порядка», — говорит Сэмюэль Иссахарофф, профессор конституционного права Нью-Йоркского университета.

Штаб Трампа обещает обжаловать решение Верховного суда Колорадо в Верховном суде США, и, как считают эксперты, апелляция почти наверняка будет принята.

Другие демократы высказались так же сдержанно, либо вообще промолчали. И причина этого в том, что дальнейшие перспективы этой тяжбы отнюдь не радужные.

Другой республиканец, добивающийся номинации на выборы, Вивек Рамасвами заявил, что готов вычеркнуть собственное имя из бюллетеней праймериз в Колорадо.

Губернатор штата Флорида Рон ДеСантис, также претендующий на Белый дом в 2024 году, назвал решение Верховного суда Колорадо злоупотреблением властью.

Между тем соперники Дональда Трампа внутри Республиканской партии снова поддержали его, как это было во всех его предыдущих юридических схватках этого года.

Представитель предвыборной команды Трампа Стивен Чонг заявил, что решение в Колорадо – признак того, что демократы потеряли веру в способность Джо Байдена победить и теперь прибегают к подобным методам, чтобы расчистить ему поле перед выборами.

Демократы также беспокоятся, что юридические препоны, чинимые Трампу, и, в частности, решение суда Колорадо, играют ему на руку. Они могут восприниматься как подтверждение главного посыла его кампании — о том, что правящие политические элиты бояться его популярности и сделают все возможное, чтобы не допустить его к власти, даже вопреки воле народа.

Республиканская партия Колорадо пригрозила вообще отменить праймериз в штате и запустить процесс кокусов, в ходе которого партийцы утвердят свою кандидатуру на номинацию в президенты.

[Кокус предполагает, что члены партии собираются в частных домах, школах или в других общественных зданиях, обсуждают кандидатуры кандидатов и голосуют открыто, путем поднятия рук. При голосовании на праймериз используются урны. Они организуются властями штата, в то время как кокусы – это неформальные встречи, проходящие по инициативе членов партии. - Ред.]

Многие члены Республиканской партии, возможно, и хотели бы не допустить Дональда Трампа до выборов, но не таким способом.

«Мы попробуем добиться этого правильным образом. Последнее, что нам нужно, это судьи, определяющие, кому быть и кому не быть в бюллетенях», - сказала бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, одна из главных оппонентов Трампа среди республиканцев.