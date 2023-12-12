Повлиял ли сбой в работе "Киевстар" на связь на фронте: что говорят в ВСУ

 
РБК-Украина
Kyivstar
Kyivstar
ФОТО: Vida Press

Военные на линии фронта используют несколько иную связь, в связи с чем масштабный сбой у мобильного оператора "Киевстар" не стал помехой для них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимира Фитьо.

"На линии фронта военные пользуются несколько иной связью. На данный момент это не имеет влияния на ситуацию, на действия военнослужащих абсолютно. В принципе для гражданских граждан это, возможно, приносит неудобства, а вот для военнослужащих это не имеет никакого значения", - рассказал Фитьо.

Сбой в "Киевстар"

Сегодня, из-за хакерской атаки, произошел масштабный технический сбой в работе телекоммуникационной компании "Киевстар".

Вследствие сбоя по всей стране фиксируется отсутствие мобильной связи.

В частности не работают интернет, сайт оператора, а также официальное приложение.

Сбой работы мобильного оператора привел и к другим проблемам, в том числе возникли проблемы в работе уличного освещения, в работе "горячих линий", терминалов, банкоматов, а также произошел сбой в оплате проезда.

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РБК-Украина
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