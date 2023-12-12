Повлиял ли сбой в работе "Киевстар" на связь на фронте: что говорят в ВСУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимира Фитьо.
"На линии фронта военные пользуются несколько иной связью. На данный момент это не имеет влияния на ситуацию, на действия военнослужащих абсолютно. В принципе для гражданских граждан это, возможно, приносит неудобства, а вот для военнослужащих это не имеет никакого значения", - рассказал Фитьо.
Сбой в "Киевстар"
Сегодня, из-за хакерской атаки, произошел масштабный технический сбой в работе телекоммуникационной компании "Киевстар".
Вследствие сбоя по всей стране фиксируется отсутствие мобильной связи.
В частности не работают интернет, сайт оператора, а также официальное приложение.
Сбой работы мобильного оператора привел и к другим проблемам, в том числе возникли проблемы в работе уличного освещения, в работе "горячих линий", терминалов, банкоматов, а также произошел сбой в оплате проезда.