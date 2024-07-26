Повар-агент из РФ готовил провокации на Олимпиаде в Париже

В мае 2024 года Грязнов пытался улететь из Стамбула в Париж, но не попал на рейс, потому что был сильно пьян. После чего, как пишет The Insider, Грязнов отправился во Францию через Болгарию, где в пьяном разговоре со случайными людьми угрожал, что Франция „надолго запомнит эту Олимпиаду“. Чтобы доказать свою причастность к спецслужбам, он показывал собеседникам какое-то удостоверение и отчитывался по телефону, что для выполнения некоего задания нанял „человека из Кишинева“.