Пострадавшим от шторма "Борис" странам выделят 11 млрд евро

Последствия шторма „Борис“ в Европе

Мощные наводнения в Центральной и Восточной Европе унесли жизни не менее 24 человек. Причиной непогоды стал циклон „Борис“, принесший проливные дожди, сильный ветер, а в некоторые европейские регионы - и снегопады. В некоторых местах вода „буквально уничтожила все“ заявил журналистам министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак. „Ландшафт похож на пейзаж после войны, а не наводнения“, - сказал он.