2024.09.20 09:50

Пострадавшим от шторма "Борис" странам выделят 11 млрд евро

 
Deutsche Welle
Potvyniai Lenkijoje
Potvyniai Lenkijoje
ФОТО: MACIEJ KULCZYNSKI | EPA-ELTA

Председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг, 19 сентября, объявила о выделении 11 миллиардов евро странам-членам ЕС, переживающим „душераздирающие“ разрушения после наводнений, вызванных штормом „Борис“. Фон дер Ляйен выступила в польском городе Вроцлав вместе с лидерами Польши, Чехии, Словакии и Австрии - четырех наиболее пострадавших от наводнения стран.

По словам главы Еврокомиссии, Евросоюз может использовать средства из фондов сплочения и фонда солидарности ЕС, чтобы финансировать восстановление пострадавших регионов. Обычно фонды сплочения требуют софинансирования со стороны стран-членов, но в данном случае это будут „стопроцентно европейские деньги, без софинансирования“, подчеркнула фон дер Ляйен. „Сейчас чрезвычайные времена, и они требуют чрезвычайных мер“, - сказала председательница Еврокомиссии.

Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша получит примерно половину анонсированных фон дер Ляйен средств. Его чешский коллега Петр Фиала сообщил, что Чехии выделят около 2 млрд евро, добавив, что это „хорошие новости“. Доля Австрии составит около 500 млн евро, остальные средства пойдут Словакии и Румынии.

Последствия шторма „Борис“ в Европе

Мощные наводнения в Центральной и Восточной Европе унесли жизни не менее 24 человек. Причиной непогоды стал циклон „Борис“, принесший проливные дожди, сильный ветер, а в некоторые европейские регионы - и снегопады. В некоторых местах вода „буквально уничтожила все“ заявил журналистам министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак. „Ландшафт похож на пейзаж после войны, а не наводнения“, - сказал он.

В Польше несколько населенных пунктов были практически разрушены паводковыми водами, которые снесли дома, обрушили мосты и нанесли значительный ущерб дорожной и железнодорожной инфраструктуре. В некоторых районах жители до сих пор не имеют доступа к питьевой воде и электричеству. Тысячи домов оказались также затоплены в Чехии, Австрии, Румынии и Словакии.

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