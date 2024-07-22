Пострадавшие от сбоя Windows устройства снова работают

Компания CrowdStrike заявила, что „значительная часть“ из пострадавших от глобального сбоя 8,5 млн устройств под управлением операционной системы Windows „снова работает“. „Вместе с клиентами мы протестировали новую методику с целью ускорить восстановление пострадавших систем. Сейчас мы находимся в процессе внедрения этой методики. Мы добиваемся прогресса с каждой минутой“, - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте CrowdStrike в соцсети Х в воскресенье, 21 июля.