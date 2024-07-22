Пострадавшие от сбоя Windows устройства снова работают

Компания CrowdStrike заявила, что „значительная часть“ из пострадавших от глобального сбоя 8,5 млн устройств под управлением операционной системы Windows „снова работает“. „Вместе с клиентами мы протестировали новую методику с целью ускорить восстановление пострадавших систем. Сейчас мы находимся в процессе внедрения этой методики. Мы добиваемся прогресса с каждой минутой“, - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте CrowdStrike в соцсети Х в воскресенье, 21 июля.
Компания-разработчик антивируса в очередной раз принесла извинения „за причиненный перерыв в работе“ и заявила, что ее цель - „восстановить все системы как можно скорее“.
После глобального сбоя в работе Windows ситуация нормализуется
После крупного сбоя в системе Microsoft Windows, приведшего к перебоям в работе авиакомпаний, больниц и телевидения во многих странах, обстановка постепенно стабилизируется. „Ситуация нормализуется во многих сферах, но многие предприятия по-прежнему устраняют неполадки“, - сообщило 20 июля Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационной техники (BSI) Германии. В США, а также во многих странах Азии возобновилось авиасообщение. Аэропорт Берлина вновь работает бесперебойно.
Глобальный сбой произошел 19 июля из-за дефектного обновления антивирусной программы компании CrowdStrike. По сообщению Microsoft, пострадали 8,5 млн устройств (менее одного процента компьютеров), работающих на Windows.
Сбой затронул многие программы Microsoft. В частности, из-за проблем в Microsoft Azure возникли трудности в работе авиаперевозчиков, аэропортов, финансовых учреждений, СМИ и медицинских систем. Пользователи видели ошибку BSOD („синий экран смерти“) на экранах устройств с Windows 10. На этом фоне авиакомпании Германии, США и других стран приостанавливали полеты, британский телеканал Sky News прервал вещание, а многие люди не могли записаться на прием в больницы.