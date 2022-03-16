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Турция не должна вестись на пропаганду со стороны президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава представительства ЕС в Турции Николаус Мейер-Ландрут. Его слова привело в среду, 16 марта, агентство dpa.
Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas
Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas
© AFP / Scanpix

Как отметил дипломат, в настоящий момент страна пытается "балансировать". Так, Мейер-Ландрут ожидает, что Турция ограничит вещание "российских пропагандистских каналов", в частности, телеканала RT.

Руководитель представительства ЕС также выразил надежду, что Турция не будет подрывать действие санкций, введенных Европой в отношении России в связи с войной в Украине.

Воздушное пространство Турции открыто для самолетов РФ

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Несколько дней назад министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что его страна сохраняет воздушное пространство открытым для самолетов РФ, что, по его словам, важно "как в стратегическом, так и в гуманитарном плане". Небо над ЕС для российских лайнеров закрыто с 27 февраля. Кроме того, турецкое правительство до сих пор отвергало новые санкции ЕС в отношении РФ. Наконец, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган недавно обвинил Запад в "охоте на ведьм" — из-за нападок на студентов, деятелей культуры из России. "Это проявление фашизма, которое не приносит никакой пользы законной борьбе украинского народа", — считает он.

Турция неоднократно позиционировала себя как посредника между РФ и Украиной.

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