Postimees: во время аварии на трубопроводе Balticconnector рядом находилось китайское судно

Как утверждает издание, речь идет о ходящем под флагом Гонконга судне Newnew Polar Bear. Этот контейнеровоз следовал из Шанхая в Санкт-Петербург. Отмечается, что большую часть пути он шел со скоростью 11 узлов, однако при подходе к Balticconnector затормозил до 9,5 узлов. Через пять минут, уже после пересечения трубопровода, судно вернулось к прежней скорости и 8 октября успешно прибыло в порт Санкт-Петербурга.