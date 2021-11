Лишь чуть больше одного процента британского населения регулярно ходят в церковь, а политики и публичные персоны предпочитают вообще не поднимать тему своей веры. Русская служба Би-би-си разбирается, почему.

Вера в привидения

"Я считаю, что мне сильно повезло, если на службу приходят 20 человек", - замечает приходской священник и исследователь-психолог Джонатан Йонг. В его ведении три приходских церкви в деревнях с населением 150 - 300 человек. Они находятся на юге Англии в графстве Западный Суссекс.

"В Британии организованная религия в упадке, а у молодежи религиозная апатия", - говорит священник.

Однако это не означает, что британцы потеряли веру в сверхъестественое.

"Многие полагают, что рая и ада не существует, но эти люди верят в духи умерших, которых они любили", - рассказывает Русской службе Би-би-си профессор лондонского университета Голдсмит Эбби Дэй.

Она проводила исследование веры среди британцев в двух группах: среди 15-летних подростков и люди в возрасте около 50 лет.

"И то и другое поколение находят утешение в вере в привидения родных и близких", - говорит Эбби Дей. Но в целом ее исследование показало, что среди молодежи больше тех, кто верит в привидения умерших родственников. "Эта вера приносит им утешение и служит поддержкой, - рассказывает исследовательница. -Для более пожилого поколения скорее важна вера в то, что у их умерших родственников все в порядке, и их души не в раю или аду, а где-то совсем рядом".

Спортзал его преосвященства

Англиканская церковь потратила более 240 млн фунтов (330 млн долларов) с 2017 по 2020 год на то, чтобы остановить падение числа верующих, но что эти усилия не увенчались успехом. Это признал ее глава архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

Программа под названием "Обновление и реформа" направлена на то, чтобы привлечь новых прихожан и подержать церковь - особенно в бедных районах Британии.

Деньги, в частности, ушли на создание современных церквей со спортзалом и кафе; одна из самых известных таких - в здании бывшего ночного клуба в Брадфорде на севере Англии. Миллионы фунтов стерлингов церковь потратила на восстановление пришедших в упадок зданий. Программа профинансировала переоборудование под здания культа бывших железнодорожных мастерских и универмагов.

Однако и эти меры не привели к росту числа прихожан. Средняя годовая посещаемость воскресных церковных служб упала с 740 тысяч человек в 2016-м до 690 тысяч в 2019 году.

Примерно три с половиной процента британского населения посещали воскресные службы в конце 1960-х годов. Эта цифра упала до одного процента в 2019 году.

Средний возраст прихожан англиканской церкви в Британии сейчас 61 год, и приходы не пополняются молодыми верующими.

Тем не менее Дебби Клинтон, глава программы "Обновления и реформы", заявила, что цель церкви - удвоить к 2030 году число прихожан в возрасте до 18 лет.

Уверовавшие онлайн

Ученые установили, что во многих странах мира, в том числе в Британии, в первые месяцы пандемии запросы со словом "молитва" в Гугле увеличился на 50%.

Проводившиеся онлайн утренние церковные службы собора святого Мартина-в-Полях на Трафальгарской площади в Лондоне на удивление самих священников собора, привлекли тысячи зрителей.

Интерес к религии и потом резкий упадок интереса всегда наблюдались во время войн или серьезных социальных изменений. Сейчас исследователи уверены, что после пандемии интерес к религии опять упадет.

Священник Джонатан Йонг полагает, что закрытие церквей во время пандемии была правильном шагом с точки зрения безопасности людей. Но за это время люди отвыкли ходить в церковь, и число прихожан не вернулось к доковидному уровню. Походы в церковь - это привычка, и эпидемия ковида избавила некоторых от этой привычки. "Может быть, надо было на улице проводить службы", - полагает Джонатан Йонг.

Футбол против церкви

С января 1974 в Британии начали проводить футбольные матчи в воскресенье. Раньше это было запрещено на основе "Акта о соблюдении воскресенья", который действовал еще с 1780 года. Он запрещал в этот день все виды развлечений, где за вход берут деньги - чтобы ничего не отвлекало людей от молитвы.

Однако английские футбольные клубы придумали, как обойти этот закон. Они пускали зрителей на территорию стадиона бесплатно, но на трибуны проходили только те, кто купил програмку матча. Так продолжалось до 1980-х, потом власти отменили часть положений старого закона, и в 2003 году он перестал действовать целиком.

"Не могу сказать, что есть прямая связь между футболом по воскресеньям и неохотным посещением церкви. Однако когда стало нормальным по воскресеньям смотреть матчи, постепенно стало приемлемым и играть в футбол в эти дни", - объясняет Джонатан Йонг.

Так церковь столкнулась с главной британской игрой и уступила ей. Те, кто раньше начинал утро с посещения церкви, стали предпочитать футбольные матчи - как профессиональные, так и те, в которых играли дети прихожан.

Впрочем, индустрия развлечений победила не только религию: в 1970-х годах сократилось членство в любых организациях, в том числе во всех политических партиях - они тоже любили воскресные собрания.

Поколение 1970-не передало свою религию своим детям, а они в свою очередь не передали религиозность внукам, считает исследовательница Эбби Дэй, автор книги "Религиозная жизнь пожилых прихожанок: последнее активное поколение англикан".

"У мусульман нет такой проблемы с передачей религии от родителей к детям. 90 процентов верующих мусульман приняли свою веру в семье", - добавляет Джонатан Йонг.

Хороший человек - не религия

Доклад Национального центра социальных исследований Британии выявил: больше половины британцев считают, что они не принадлежат никакой религии. Две трети британцев никогда не посещают религиозные службы, за исключением свадьб, похорон и крестин. 63% опрошенных считают, что религия приносит больше конфликтов, чем способствует миру.

"Однако нельзя сказать, что британцы ненавидят церковь, - говорит священник Джонатан Йонг. - Если местная церковь нуждается в ремонте, они готовы пожертвовать сотни фунтов на ее реставрацию". Причем жертвуют на реставрацию и те, кто не ходит в церковь.

Исследовательница Эбби Дэй называет новое поколение "постхристианским".

"Постхристиан мотивируют этические соображения гендерного и сексуального равенства, социальная справедливость, борьба с изменением климата и сострадание", - объясняет исследовательница. - Церковь же не смогла ответить на моральные проблемы нашего времени и потеряла авторитет. Сегодняшние молодое поколение полагает, что история церкви полна насилия, она не отвергает расизм, гомофобию и сексизм".

"Сейчас не обязательно быть христианином, чтобы следовать западному канону морали", - подтверждает англиканский священник Джонатан Йонг.

По его словам, современное представление о хорошем человеке уже никак не ассоциируется с религиозным учением. "Ты щедр, не потому что Иисус тебе сказал, а потому что щедрость - это проявление хорошего английского поведения и показатель того, что ты хороший гражданин, - говорит священник. - С точки зрения западной морали, больше не обязательно быть христианином, чтобы быть хорошим человеком."

На свидание с неверующим

Исследования показывают, что нерелигиозные британцы предпочитают заводить отношения с неверующими.

Джонатан Йонг, один из авторов этих исследований, объясняет это тем, как в британском обществе в целом воспринимают верующих людей.

"Неверующие часто считают религиозных людей менее открытыми новому опыту и новым идеям, и полагают, что у верующих более узкий кругозор", - говорит священник.

"А из этого следует, что они не такие хорошие партнеры", - делает он вывод.

Утраченные ритуалы

"Я бы не сказал, что в нашей стране религия выполняет уникальную психологическую и практическую функцию, - говорит Джонатан Йонг. - У нас есть надежные и хорошо финансируемые государственные институты, и правительство удовлетворяет практические запросы людей, нуждающихся в помощи".

С начала пандемии за последние полтора года в Британии появились сообщества взаимопомощи. Они фактически выполняют функцию, которую раньше выполняли религиозные группы. Эти сообщества доставляли нуждающимся продукты и лекарства, звонили одиноким пожилым людям, застрявшим дома во время локдауна. По все Великобритании увеличилось число бесплатных столовых.

"Многие из них находятся в церковных зданиях, но связь этих инициатив с церковью не подчеркивается, чтобы [неверующие] люди не чувствовали отчуждения", - объясняет Джонатан Йонг. - Психологическую помощь людям раньше оказывала религия, но теперь для этого есть разные типы психологической поддержки".

Йонг добавляет, что по долгу службы рассказывает людям о необходимости ритуалов, но в последнее время он не уверен, что им нужны именно религиозные ритуалы.

Он приводит в пример рождественский обед 25 декабря. "Это хороший ритуал, праздничный ужин с индейкой, а потом с фильмом на Netflix", - говорит он. Но изначально религиозное значение Рождества утеряно, и поход в церковь в этот день давно не является самым важным его событием. "В Рождество люди говорят, что вот, мол, я приготовлю индейку, а потом, если не устану, схожу на ночную мессу, - говорит священник. - Но никто не говорит, что приготовит индейку, только лишь в том случае если не устанет".

Не упоминай имени Бога на выборах

В Британии политикам не принято публично говорить о своей вере в Бога, и мало кто из них готов молиться "на камеру".

"Мы c Богом не в ладах" ("We don't do God"), сказал однажды Алистер Кэмпбелл, пресс-секретарь бывшего премьера Британии Тони Блэра. Сам же Блэр обратился в католическую веру, и в интеллектуальных кругах его даже порой даже высмеивали за "религиозный пыл".

Бывший глава Либерально-демократической партии Тим Фаррон подал в отставку, мотивируя ее тем, что его религиозные взгляды не совместимы с должностью лидера партии.

"В Англии политикам не стоит распространяться о своей вере, - рассказывает Джонатан Йонг. - Политики полагают, что религия мешает, она ведет к разделению и конфликту".

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, глава англиканской церкви, пользуется уважением, но он не играют такую значительную роль как религиозные лидеры в России или в США, полагает Джонатан Йонг. "Я бы хотел провести эксперимент, проверить как много англичан назовут архиепископа Кентерберийского и узнают его на фотографии", - говорит священник.

Громкие публичные заявления о своей вере больше свойственны представителям этнических меньшинств. Автогонщик Льис Хэмильтон, футболисты сборной Англии Маркус Рашфорд, Букайо Сака и Рахим Стерлинг неоднократно упоминали свою веру в Бога. Этнические меньшинства пополняют ряды как англиканской, так и католической и других церквей Британии.

"Передача религиозности выше в семьях представителей этнических меньшинств", - объясняет это явление Джонатан Йонг.

* * *

"У нас любят говорить о золотом веке религии в прошлом. Но даже в средние века священник читал молитвы по-латыни, и прихожане не сильно понимали, что происходит на церковной службе, - напоминает Йонг. - Да, раньше церковь была культурным гегемоном и люди ощущали, что они обязаны ходить туда. Но я не хочу, чтобы люди приходили в церковь из чувства обязанности, только чтобы соседи не сплетничали".