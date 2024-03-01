Поставки всех российских самолетов сдвигаются на два года

Так, директор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий отмечает, что каждый воздушный борт должен проходить плановый ремонт раз в полтора года. Заменять изношенные или поврежденные запчасти можно снятыми с других самолетов, отмечает эксперт. Такой "авиаканнибализм" можно будет продолжать несколько лет, но затем понадобятся новые поставки, особенно в условиях, когда комплексного ремонтного обслуживания шасси и двигателей в РФ практически нет. Такая база есть в Иране, но срок выполнения заказа составляет 7 месяцев вместо стандартного одного и с сомнительным качеством, говорит Ланецкий.