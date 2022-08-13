Поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" в Чехию возобновились

После перерыва, длившегося больше недели, поставки российской нефти в Чехию по южному участку трубопровода "Дружба" транзитом через Украину возобновились. "Поставки возобновились в 20.00", - сообщила агентству AFP вечером в пятницу, 12 августа, пресс-секретарь компании Mero, владельца и оператора чешского участка нефтепровода "Дружба". Министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела ранее заявил, что его страна нашла способ оплатить сборы по транзиту нефти.

Российский оператор трубопровода, компания "Транснефть", 9 августа объявила, что поставки нефти через Украину были прекращены еще 4 августа. "Транснефть" объяснила это тем, что в конце июля санкции Запада против России помешали уплате транзитных сборов Украине. Кроме Чехии, пострадали Словакия и Венгрия.

Затем словацкая нефтяная компания Slovnaft и ее венгерская материнская компания MOL предложили погасить транзитные сборы за участок трубопровода через Украину. И украинская, и российская стороны согласились. Поставки в Словакию были возобновлены 10 августа, а в Венгрию - 11 августа. Чехия вела переговоры от своего имени и сейчас тоже сумела решить проблему.

Нефтяное эмбарго против России

В апреле страны Европейского Союза договорились о постепенном введении нефтяного эмбарго против России в рамках шестого пакета санкций. Венгрия, Чехия и Словакия, однако, добивались долгосрочного исключения из эмбарго ЕС на импорт российской нефти по трубопроводу "Дружба", ссылаясь на свою сильную зависимость от поставок из РФ.