29 июня 2023 г. 16:34

Посольство РФ о раненых в Краматорске колумбийцах: "Не самое подходящее место для дегустации украинской кухни"

 
bbcrussian.com
Atakuotas Kramatorskas
Atakuotas Kramatorskas
ФОТО: Scanpix / Reuters
Российское посольство в Колумбии отреагировало на удар по ресторану в Краматорске, в результате которого пострадали граждане Колумбии. Там заявили, что это "не самое подходящее место для дегустации украинской кухни".

Президент Колумбии Густаво Петро сообщил в своем Twitter, что МИД Колумбии должен выразить ноту протеста России в связи с атакой на "трех беззащитных колумбийцев», которые вечером 27 июня находились в ресторане в Краматорске, куда попала российская ракета, и в результате получили ранения. Петро также написал, что Россия тем самым "нарушает протоколы войны".

По последним данным, в результате удара по Краматорску погибли 12 человек — среди них трое детей. Еще 60 человек получили ранения - в том числе трое колумбийских граждан. Среди них был и колумбийский политик, депутат Серхио Харамильо, основатель организации Aquanta Ucraina ("Держись Украина" — группа поддержки Украины в Латинской Америке).

В ответ на твит Густаво Петро российское посольство в Колумбии заявило следующее: "С большим сожалением узнаем о событиях в Краматорске. На наш взгляд, прифронтовой город, превращенный в оперативный и тылово-военный узел, не самое подходящее место для дегустации украинской кухни".

В посольстве России поездку граждан Колумбии в Краматорск назвали безрассудной, попутно выразив радость от того, что она "не обернулась непоправимой трагедией".

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