Посольство РФ о раненых в Краматорске колумбийцах: "Не самое подходящее место для дегустации украинской кухни"

Президент Колумбии Густаво Петро сообщил в своем Twitter, что МИД Колумбии должен выразить ноту протеста России в связи с атакой на "трех беззащитных колумбийцев», которые вечером 27 июня находились в ресторане в Краматорске, куда попала российская ракета, и в результате получили ранения. Петро также написал, что Россия тем самым "нарушает протоколы войны".

По последним данным, в результате удара по Краматорску погибли 12 человек — среди них трое детей. Еще 60 человек получили ранения - в том числе трое колумбийских граждан. Среди них был и колумбийский политик, депутат Серхио Харамильо, основатель организации Aquanta Ucraina ("Держись Украина" — группа поддержки Украины в Латинской Америке).

В ответ на твит Густаво Петро российское посольство в Колумбии заявило следующее: "С большим сожалением узнаем о событиях в Краматорске. На наш взгляд, прифронтовой город, превращенный в оперативный и тылово-военный узел, не самое подходящее место для дегустации украинской кухни".